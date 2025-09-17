Policía Municipal de Valladolid recibirá la Medalla de oro de la Ciudad 2026

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid concederá la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Municipal, con motivo de la celebración en 2026 de su bicentenario, una decisión que el alcalde, Jesús Julio Carnero, trasladó a la superintendente jefa, Julia González, y que anunciará el sábado 27 de septiembre con motivo del Día de la Policía Municipal.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, hace cuatro meses, el alcalde comunicó a Julia González, la intención del Gobierno de conceder en 2026 la Medalla de Oro, a la Policía Municipal con motivo del bicentenario de la constitución de dicho cuerpo.

Además, el Consistorio ha apuntado que se está trabajando desde entonces "en un extenso" calendario de actos que acompañarán la efeméride el año próximo.

Por su parte, Julia González, que ha asegurado que ya se le había comunicado esta decisión sobre la Medalla de Oro, ha mostrado su satisfacción ya que "supone reconocer públicamente el esfuerzo diario de los agentes, en muchas ocasiones, más allá de lo visible, y reforzar la imagen de la Policía como servicio público comprometido", lo que provocará un "efecto motivador" entre la plantilla "y una alegría muy grande".

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción, que se debatirá en Comisión este jueves, en la que propone que se conceda la Medalla de Oro de la Ciudad, a la Policía Municipal.