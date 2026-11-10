Policía Nacional de Aranda detiene a un hombre en búsqueda por delitos graves de carácter sexual en Honduras

BURGOS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Aranda de Duero han detenido el a un hombre de unos 45 años y nacionalidad hondureña, en cumplimiento de una requisitoria internacional de búsqueda y detención por delitos graves de carácter sexual.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, los hechos por los que el arrestado deberá responder corresponden con una investigación relativa a delitos graves de carácter sexual, presuntamente cometidos por él de forma continuada entre 2010 y 2017.

A finales del pasado mes de octubre, la Oficina Central Nacional- OCN Interpol España, competente de centralizar y gestionar las diferentes solicitudes de colaboración - comunicó a la Policía Nacional la requisitoria que pesaba contra este individuo.

Las gestiones practicadas entre el grupo de localización de fugitivos a nivel central y efectivos de la Policía Nacional en Aranda de Duero han permitido en escasos días materializar la detención del hombre.

El Juzgado Central de Instrucción competente de la Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso preventivo en prisión, a la espera de su efectiva entrega al país reclamante.

Tras ser puesto a disposición judicial el hombre ha ingresado en prisión a la espera de que se completen los trámites para su extradición.