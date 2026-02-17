Policía Nacional detecta desde Ponferrada (León) un incremento de estafas mediante la suplantación de bancos

Comisaría de a Policía Nacional de Ponferrada (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN
PONFERRADA (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional, a través de la Comisaría Local de Ponferrada, ha detectado un importante incremento de estafas informáticas relacionadas con la suplantación de entidades bancarias que, amparadas en la opacidad y el anonimato que ofrece Internet, presentan grandes dificultades para su trazabilidad e investigación.
El modus operandi, común en la mayoría de las estafas denunciadas, comienza con el envío de un SMS al teléfono de la víctima en el que se informa de un supuesto cargo bancario. El mensaje indica que, si no reconoce la operación, debe llamar a un número de teléfono facilitado en el propio SMS. Al realizar la llamada un supuesto operador que afirma ser empleado de su entidad bancaria le explica que, para cancelar el cargo fraudulento, debe facilitar unos códigos que recibirá en su móvil por SMS.
Estos códigos son en realidad claves de autorización de operaciones bancarias como transferencias o retiradas de efectivo, por lo que, al proporcionarlos, la víctima está autorizando directamente las transacciones que los delincuentes desean realizar, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
Por ello se recomienda desconfiar del dinero fácil y verificar siempre el registro de cualquier entidad o plataforma de inversión. "No se fíe de supuestos operadores bancarios que le contacten por teléfono ni se deje presionar por mensajes alarmistas o urgentes. Nunca facilite datos bancarios ni códigos de verificación a través de enlaces o contactos no comprobados, no descargue archivos procedentes de entidades no verificadas e informe a la Policía de cualquier intento de estafa o actividad sospechosa", han apuntado fuentes policiales.
La Policía Nacional ha recomendado a la ciudadanía que las entidades bancarias no solicitan códigos de verificación por teléfono y ha advertido que la urgencia y el miedo son herramientas habituales utilizadas por los estafadores para presionar a la víctima y provocar decisiones impulsivas.
Para protegerse, ha aconsejado que no se faciliten ni compartan códigos SMS con nadie; no se llame a números de teléfono que no sean los oficiales de su entidad bancaria; se activen las notificaciones de movimientos en la app oficial del banco; se desconfíe de mensajes alarmistas o que exijan una actuación inmediata; no se faciliten datos personales o bancarios a través de enlaces no verificados y se informe a la Policía de cualquier intento de estafa o actividad sospechosa.