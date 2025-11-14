La Policía Nacional detiene a tres varones por robo de 15.000 euros en productos electrónicos en Burgos

Uno de los presuntos autores del robo, con el rostro cubierto. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones como presuntos autores del robo con fuerza en una empresa de paquetería de Burgos, de donde sustrajeron en julio productos electrónicos y teléfonos por valor de unos 15.000 euros.

Los detenidos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, viajaron desde otra Comunidad Autónoma hasta un polígono industrial de la capital burgalesa, donde se encuentra la nave donde sustrajeron, presuntamente, teléfonos móviles, ordenadores y televisores, por valor de unos 15.000 euros.

EL robo se ha esclarecido meses después, cuando agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a tres individuos como presuntos autores.

La investigación policial, denominada Operación 'Repuesto', comenzaba a finales del mes de julio de este año, tras la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional. En ella, se señalaba que personas desconocidas habrían entrado de madrugada a la nave, sustrayendo un importante número de efectos, principalmente productos de electrónica y telefonía, allí guardados.

Las primeras comprobaciones constataron la ausencia de signos de fuerza en el acceso a la nave, lo que se consideró relevante, como explican en el comunicado, para enfocar las pesquisas policiales, en las que también se tuvo en cuenta que cometieron el hecho con los rostros ocultos.

Los investigadores hallaron una conexión entre alguno de los efectos robados y un extrabajador de una empresa de distribución de paquetería.

Este individuo, considerado el cabecilla del robo, tenía conocimiento de las claves de acceso a la nave, y aprovechó tal circunstancia para, acompañado de sus dos cómplices, penetrar en las instalaciones y sustraer los efectos denunciados.

Los tres varones presentan un dilatado historial delictivo, por robos con violencia, con fuerza y hurtos, entre otros hechos. Junto con el atestado policial que contiene los resultados de la operación 'Repuesto', ya han sido puestos a disposición judicial.