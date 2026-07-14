La Policía Nacional identifica en Burgos a los cinco responsables de 18 hurtos en autobuses urbanos

BURGOS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de la 'Operación GuaGua', ha identificado a los cinco presuntos responsables de un total de 18 delitos de hurto continuado, estafa y pertenencia a grupo criminal cometidos en el interior de autobuses urbanos de Burgos. La investigación conjunta, que se ha prolongado durante varios meses tras un elevado número de denuncias presentadas por vecinos entre julio y diciembre de 2025, ha permitido determinar que los implicados actuaban de forma organizada y coordinada en líneas populares y en horarios de alta densidad de usuarios.

Los presuntos autores, tres hombres y dos mujeres de origen suramericano, seleccionaban a víctimas muy concretas, específicamente personas de más de 60 años sobre las que consideraban tener mayores posibilidades de éxito. El 'modus operandi' consistía en rodear a la víctima elegida y desviar su atención mediante técnicas al descuido, como provocar discusiones con terceras personas, para sustraer principalmente carteras, bolsos y teléfonos móviles.

Una vez logrado el robo, los delincuentes se apeaban en la siguiente parada de autobús para dirigirse rápidamente a comercios cercanos donde efectuaban compras de reducidos importes o intentaban extraer dinero en efectivo en cajeros automáticos. Asimismo, la organización empleaba las aplicaciones bancarias de los teléfonos sustraídos para realizar transferencias de elevadas cantidades de dinero hacia cuentas cuyos beneficiarios son denominados "mulas".

La identificación de los cinco integrantes del grupo delictivo se ha producido a finales del pasado mes de junio. Tras grabarse las respectivas órdenes de localización y detención en la Base de Datos de la Dirección General de la Policía, los agentes han arrestado ya a dos de los presuntos autores, mientras que los otros tres componentes continúan en busca y captura.

Por otra parte, un hombre y una mujer se encuentran investigados por estafa en estos mismos hechos al figurar como receptores del dinero de las transferencias fraudulentas. El conjunto de los implicados presenta un abultado historial delictivo que suma más de 150 detenciones por delitos similares contra el patrimonio.