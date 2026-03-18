La Policía Nacional de León advierte sobre el aumento de fraudes conocidos como 'la estafa de los likes'

La Policía Nacional de León ha alertado sobre el aumento de fraudes conocidos como 'la estafa de los likes'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Provincia de León ha detectado un importante incremento de estafas o fraudes realizados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El 'modus operandi' consiste en la mayoría de los casos denunciados en el envío de un SMS al teléfono de la víctima desde un número desconocido con un texto en el que se ofrece una oportunidad laboral atractiva, caracterizada por ser un trabajo sencillo, remoto y con una remuneración "inusualmente alta".

La labor consiste habitualmente en seguir perfiles de redes sociales o dar 'likes' a páginas en redes sociales. Para dar apariencia de legitimidad los estafadores realizan pagos reales de pequeñas cantidades de dinero a través de Bizum después de las primeras tareas y, tras ganarse la confianza de la víctima, se proponen acceder a tareas más rentables e invitan a esta a diversos grupos de trabajo (falsos) previo desembolso de un cantidad de dinero de curso legal o criptomonedas.

Tras realizar el desembolso, los estafadores evitan el pago de beneficios y exigen nuevas transferencias. En los casos en que la víctima facilita datos de tarjetas bancarias, los delincuentes proceden a realizar cargos no autorizados hasta agotar el saldo disponible, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por este motivo, la Policía Nacional solicita que se desconfíe del "dinero fácil, rápido y sin esfuerzo"; que se verifique el registro de las entidades o plataformas de inversión y que no se haga pagos por adelantado, además de comprobar siempre las plataformas o las páginas no fiables.