La Policía Nacional de Segovia conmemora su 202 aniversario con un llamamiento contra los delitos en Internet

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda (centro), con los policias distinguidos por años de servicio o jubilación. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SALAMANCA

SEGOVIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Segovia ha celebrado el 202 aniversario del Cuerpo con un acto institucional para reconocer la antigüedad de varios profesionales y un llamamiento contra el aumento de los delitos y estafas a través de Internet, un nuevo perfil que hasta hace pocos años no existía y ahora se ha multiplicado.

El acto institucional ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marián Rueda, y el comisario jefe de Segovia, Miguel Ángel Martínez Redondo, con la asistencia de autoridades militares y de la Guardia Civil, el consejero segoviano de Movilidad, José Luis Sanz Merino; la delegada de la Junta, Raquel Alonso, representantes del Ayuntamiento de Segovia y de otras instituciones locales y familiares de los agentes condecorados en esta edición de la efeméride.

La subdelegada del Gobierno ha recordado "Segovia sigue siendo una de las ciudades más seguras del territorio español gracias la labor diaria y tenaz de los agentes de la Policía Nacional, cuya gran efectividad es fruto de su enorme profesionalidad y esfuerzo".

Por su parte, el comisario jefe ha relatado a los medios de comunicación que la Policía Nacional "está para servir y proteger, es parte de la sociedad, se nutre de la sociedad, y en Segovia puede estar orgullosa de tener un alto nivel de esclarecimiento de infracciones penales, superior al 43 por ciento".

Uno de los aspectos que han subrayado Rueda y Martínez Redondo es el de los delitos de ciberdelincuencia, una línea delictiva que ha aumentado en los últimos años y para la que los policías están recibiendo formación específica, dado que "están aumentado los hurtos leves y estafas con tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje", ha apostillado la primera respecto de un tipo de delitos que se incrementan con la tecnología y que eran inexistentes hace dos décadas.

En el acto institucional también se han recordado otros servicios que desarrolla la Policía Nacional, como los humanitarios (188 entre agosto de 2024 y el mismo mes del año pasado, el 35 por ciento con mayores de 65 años).

En la plantilla de la Comisaría de Segovia está cubierto al 91 por ciento del organigrama, y de esa plantilla cerca del 15 por ciento son mujeres, lo que, en palabras del comisario jefe, ha hecho aumentar en estas décadas la sensibilidad ante delitos de agresión sexual y cada vez está más normalizado, tal como lo está en la sociedad, la presencia de mujeres en el Cuerpo, una presencia para la que la Policía Nacional es pionera desde hace más de 20 años".

Expedición de documentos (DNI, pasaportes, tarjetas extranjería); plan de convivencia escolar; charlas de ciberexpertos, de acoso, odio y prevención de drogas en centros educativos, y el Plan Mayor para prevenir estafas a mayores de 65 años son acciones del día a día de la Policía Nacional que también se han recordado durante el acto institucional.

Por último, se ha reconocido el trabajo de distintos agentes por 35, 25 y 20 años de servicio, y se ha distinguido también a varios agentes que ya han pasado a la jubilación durante el pasado año.