La Policía de Valladolid esclarece un nuevo caso de la estafa '¡hijo en apuros!' a través de WhatsApp. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID.

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha esclarecido un nuevo caso de estafa del "¡hijo en apuros¡" y detenido al autor, residente en Elche, tras la denuncia interpuesta por una vecina de la capital en la que aseguró haber recibido un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el que, presuntamente, su hija, que se encuentra cursando estudios fuera de la ciudad, le solicitaba ayuda económica urgente para realizar un pago en una entidad financiera por valor de 9.000 euros.

Ante la aparente veracidad del mensaje, reforzada por el uso de una imagen de perfil reconocible y un lenguaje familiar, la denunciante realizó una primera transferencia de 998 euros. Poco después, al contactar directamente con su hija a través de su número habitual, confirmó que esta no había enviado ningún mensaje ni solicitado dinero.

Este tipo de fraude consiste en contactar con progenitores haciéndose pasar por sus hijos o hijas, utilizando números nacionales distintos a los habituales y alegando la imposibilidad de recibir llamadas. Los estafadores solicitan transferencias inmediatas para supuestos pagos urgentes, adquisición de dispositivos electrónicos o similares.

Las víctimas suelen tener entre 50 y 70 años, y los pagos, al ser inmediatos, resultan prácticamente irrecuperables una vez realizados.

Gracias al seguimiento de la transferencia fraudulenta, los investigadores lograron identificar al titular de la cuenta receptora, constatando que el importe no había sido retirado, lo que permitió solicitar a la autoridad judicial su reintegro a la víctima.

EN LA CUENTA DE UNA 'MULA'

El titular de dicha cuenta bancaria estaría actuando como "mula" o colaborador necesario, captado por una organización criminal para facilitar el uso de su cuenta con el fin de recibir fondos fraudulentos. Estas personas, en ocasiones reclutadas a través de internet o por intermediarios conocidos como 'captadores de mulas', reciben instrucciones para disponer del dinero mediante reintegros, compras o nuevas transferencias, a cambio de una comisión.

Dado que el investigado residía fuera de la demarcación policial de Valladolid, se solicitó la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Finalmente, agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Elche lograron localizar y detener al varón como presunto autor de un delito de estafa.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar cualquier solicitud de dinero recibida por medios digitales, especialmente cuando proviene de números desconocidos, y recomienda contactar directamente con la persona que supuestamente realiza la petición antes de efectuar cualquier transferencia.