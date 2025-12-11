La Policía de Valladolid realizará una campaña especial de alcohol y drogas en conductores del 15 al 21 de diciembre

Archivo - Coche de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid se sumará a la campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre control de las tasas de alcohol y la presencia de drogas en conductores entre los días 15 y 21 de diciembre.

La campaña persigue concienciar del peligro real que supone el consumo de alcohol o drogas durante la conducción, han informado a Europa Press fuentes policiales, que han recordado también que el peatón, como usuario más débil de la vía, necesita estar también en pleno uso de sus facultades físicas y mentales para no correr o hacer correr a otros riesgos innecesarios.

Así, se trata de informar a todos los conductores sobre los efectos negativos que tiene la ingestión del alcohol o drogas, aunque sea en pequeñas cantidades, lo que provoca una disminución de sus habilidades para conducir como el aumento del tiempo de reacción, graves problemas de percepción de las distancias, atención, control y coordinación y genera que se subestime la velocidad, además de problemas de visión.

Por ello, entre los objetivos de la campaña está mentalizar a todos los conductores sobre la especial gravedad de esta conducta que incide directamente en la siniestralidad vial como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales, ya que multiplica por nueve el riesgo de sufrir un accidente de circulación.

En el marco de este dispositivo, se trata de controlar la conducción con tasas de alcoholemia superiores a las legalmente establecidas o habiendo consumido drogas con la actuación reglamentaria.

SANCIONES Y PENAS

La Policía ha recordado que el Código Penal establece una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años por conducir con exceso de alcohol o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Además, contempla que, en todo caso, será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Además, negarse a realizar las pruebas de alcohol o drogas supondrá una pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Asimismo, las infracciones conllevan la pérdida de puntos del permiso de conducir. En concreto, para tasas de más de 0,50 miligramos de alcohol por litro (mg/l) de aire espirado para conductores en general o más de 0,30 mg/l para conductores profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad, se restarán seis puntos.

Para tasas superiores a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l) se restarán cuatro puntos.

También se penaliza con la pérdida de seis puntos el incumplimiento de la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia, misma cantidad de puntos que se detraerán si se detecta la presencia de drogas en el organismo.