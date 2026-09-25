El polígono industrial de Venta de Baños cumple 30 años con 78 empresas y 2.500 trabajadores

PALENCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El polígono industrial de Venta de Baños cumple 30 años de historia con una superficie casi agotada, con solo 23.000 metros cuadrados por comercializar, al acoger ya a 78 empresas y 2.500 trabajadores.

Así lo ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante el acto conmemorativo del 30 aniversario del polígono, en la que también ha subrayado los logros y el impulso dado a este espacio que cuenta con 1,336 millones de metros cuadrados tras sus dos ampliaciones. "El tiempo ha dado la razón de que fue un acierto poner en marcha este polígono empresarial", ha asegurado.

El consejero ha insistido en que la casi todo el suelo disponible ya ha sido comercializado, por lo que la evolución del polígono impulsó después nuevas inversiones cercanas como las zonas industriales de Dueñas, Villamuriel o Grijota.

Fernández Carriedo ha subrayado que todas estas actuaciones convierten a la zona en una de las "áreas fundamentales" de Castilla y León en atracción de empresas, en una autonomía en la que el peso industrial es superior a la media nacional.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha valorado el papel de la Asociación de Empresarios del Polígono y ha explicado que que la institución provincial ha aportado desde 2023 un total de 165.000 euros para colaborar en urbanización y la mejora del entorno.

Armisén también ha recordado que la institución dispone de una convocatoria anual para polígonos industriales, dotada con 300.000 euros, y ha destacado el proyecto para instalar el parque de bomberos de la zona sur en una parcela de titularidad provincial en el polígono.

Asímismo, se ha hecho eco de algunas de las peticiones de la asociación de empresarios, como la de seguir dotando de infraestructuras al entorno industrial y mejorar las conexiones y el suministro eléctrico.

Finalmente, el presidente de la Asociación del Polígono de Venta de Baños, Luis Ángel Moreno, ha detallado las cifras del espacio con 78 empresas instaladas y unos 2.500 los trabajadores directos, además de otra cifra similar de empleos indirectos.

Moreno ha reclamado apoyo y ayudas para afrontar las necesidades existentes. Entre las principales reivindicaciones asociación figura la de mayor potencia eléctrica y un paso peatonal que conecte el polígono con el casco urbano para mejorar los desplazamientos y la seguridad de los trabajadores.

La celebración del 30 aniversario ha servido también para dar un reconocimiento a empresarios vinculados durante más de 25 años al polígono, entre ellos Rocío Hervella, CEO de Prosol; Jorge Calvo, gerente de Ovlac; Juan Manuel González Serna, presidente de Tuero Medio Ambiente, y Luis Ángel Moreno de la Rosa, gerente de Morelba.

También se reconoció la figura del que fuera alcalde de Venta de Baños Jesús Serrano Escudero, por su labor durante sus seis años al frente del Ayuntamiento y su contribución al impulso del polígono.