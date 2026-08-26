Pollán aborda con Consejo Comarcal del Bierzo y Fundación Personas vías de colaboración

Un momento de la reunión de Carlos Pollán con la Fundación Personas. - JCYL

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha mantenido a lo largo del día varios encuentros de trabajo con el Consejo Comarcal del Bierzo y la Fundación Personas en los que se han analizado asuntos en materia de infancia, atención a personas con trastornos adictivos e inserción laboral.

En el primer encuentro con Fundación Personas, Carlos Pollán se ha citado con el presidente de la organización, Carlos Martín, y con el director general, Daniel Clvero. Por su parte, el Consejo Comarcal del Bierzo ha estado representado por su presidente, Olegario Ramón Fernández, así como por coordinadoras de diversos servicios.

Esta ronda de contactos se enmarca en la política de diálogo y escucha que lidera Carlos Pollán con el fin de analizar las demandas y necesidades de diversas entidades y organizaciones y trabajar para poder ser respondidas dentro del ámbito competencial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, detalla la Junta a través de un comunicado.