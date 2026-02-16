Pollán acusa a la Junta de "intentar silenciar" la situacion de las "eternas obras" del hospital de Palencia

El candidao de Vox (2D) junto a cargos de esta formación en su visita a Palencia. - VOX

PALENCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha acusado de falta de "transparencia" al gobierno regional y de haber impedido que se reuniera con el gerente del Hospital Río, al que había acudido a visitar para interesarse por el estado de las obras y de la unidad de radioterapia.

Según Pollán, la negativa a esta reunión se ha producido "por orden del delegado territorial" de la Junta en Palencia y ha denunciado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco "intenta silenciar" los problemas de la provincia durante la campaña electoral.

Asimismo, Carlos Pollán ha lamentado el estado las obras "eternamente prometidas y eternamente paradas" del centro hospitalario y, en especial, en la unidad de radioterapia.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta ha recordado que el portavoz de Vox en las Cortes y candidato por Palencia, David Hierro, ha preguntado en varias ocasiones por los motivos de los retrasos y "sin obtener respuesta" por parte de la Junta.

Por otro lado, Carlos Pollán ha mantenido un encuentro con representantes del sindicato de prisiones 'Tu Abandono Me Puede Matar', quienes le han trasladaron sus reivindicaciones para los funcionarios de prisiones.

Piden, entre otras mejoras, que su profesión sea considerada de alto riesgo, que se les reconozca como agentes de autoridad y que se actualice el estatuto del personal penitenciario.

TRASLADO DE PRESOS A PALENCIA COMO PAGO A SÁNCHEZ.

En este sentido, Carlos Pollán ha asegurado que su formación respalda estas demandas tanto en las Cortes regionales como en el Congreso de los Diputados. Además, ha hecho alusión a que el aumento de agresiones a los funcionarios en la prisión de Dueñas se debe, según Vox, al traslado de los presos "más peligrosos del País Vasco como pago de Pedro Sánchez a los independentistas".

Por su parte, la portavoz de Vox Agenda España, Isabel Pérez, que ha acompañado a los candidatos en su visita a Palencia, ha criticado duramente tanto al PSOE, al que ha calificado como "mafia", y al PP al que se ha referido como "estafa".

Así, Pérez ha insistido en que "Palencia quiere un cambio" y también "poner fin a los cortijos de poder" del bipartidismo, al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de apoyar políticas como el acuerdo comercial con Mercosur, la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo y perjudicar con ello a los agricultores y ganaderos de la región.

Asimismo, le ha responsabilizado del "gasto superfluo" en la administración regional y la falta de actuaciones para la limpieza de montes.

