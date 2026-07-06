Pollán afirma que CyL seguirá los pasos de Extremadura y Aragón y verificará las edadades de los menores no acompañados

Carlos Pollán en un momento de la reunión mantenida este lunes con los responsables de Cáritas - VOX

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, ha confirmado que el nuevo Gobierno de Castilla y León seguirá los pasos iniciados ya en Extremadura y en Aragón con la preparación de planes de retorno y repatriación de los menores no acompañados y la verificación de la edad de los mismos.

Pollán se ha referido en concreto a "supuestos menores" no acompañados y se ha basado para ello en las pruebas de edad que se han realizado en Aragón según las cuales casi el 80 por ciento de los menores "no son tales". "Estar destinando recursos públicos de una Comunidad Autónoma para atender a menores que no lo son no es de recibo", ha sentenciado.

"Tendremos que valorar si son menores de edad, si podemos llegar a esos acuerdos y a esos convenios que la propia Ley de Extranjería en su artículo 35.2 dice que se pueden establecer con los países de origen para poder hacer que esos menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres", ha defendido Pollán que ha reconocido que la Junta tendrá que colaborar con la Fiscalía porque no lo puede hacer directamente.

Respecto a los mayores, ha confirmado que en cuanto se sepa si tienen más de 18 años se seguirán los trámites necesarios en el objetivo último de "combatir" y oponerse a la "estafa migratoria" que ha achacado al Gobierno de Pedro Sánchez.

El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado por otro lado que en Extremadura se ha comprobado que un 18 por ciento de los menores no acompañados tienen familiares directos en España. "Estamos atendiendo MENAS como menores no acompañados cuando tienen familia directa en territorio español", ha criticado Pollán que ha advertido de que se trata de una cuestión "absolutamente inasumible" para la Comunidad.

Por último, ha confirmado que la Junta de Castilla y León auditará todo el gasto público de la Comunidad en inmigración ilegal, trabajará además para no habilitar ni rehabilitar espacios para menores y endurecerá el régimen interno de los centros de menores.

Preguntado por el recurso de la Junta de Castilla y León al Real Decreto que ha asignado a la Comunidad Autónoma 833 menores no acompañados, el vicepresidente ha incidido en que se trata de una cifra "inasumible" para un territorio que ya está por encima de la capacidad de 153 plazas.

"Multiplicarla por cinco unilateralmente, sin consenso ni participación de las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar esos recursos, es absolutamente imposible", ha asegurado Pollán que ha apelado al punto 10.1 del pacto de Gobierno PP-Vox en Castilla y León para ratificar la "oposición frontal" del Ejecutivo "a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal en la Comunidad".