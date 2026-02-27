Pollán afirma que Vox va a "hacer ruido" para aportar soluciones: "Vamos a estar en el lado bueno de la historia"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante un acto en Burgos - VOX

BURGOS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha llamado a estar en el "lado bueno de la historia" en relación con la inmigración y ha asegurado que "primero hay que defender a los compatriotas".

Lo ha hecho durante su intervención en un acto que el partido ha celebrado este viernes en el Polideportivo Municipal El Plantío de Burgos que ha contado con 1.200 asistentes, según los organizadores, y donde ha estado acompañado por el líder de Vox, Santiago Abascal.

A este respecto, ha señalado que sólo Vox "mandará a su país a los inmigrantes que delincan, o a los que vengan a vivir de los impuestos de los españoles". "Vamos a hacer ruido para aportar soluciones a esta situación", ha expresado.

Asimismo, Pollán ha recordado cómo en Castilla y León han aumentado en los últimos siete años las agresiones de índole sexual un "376 por ciento, o como de los 1.200 reclusos de las cárcel de Dueñas, 800 piden menú de Ramadán" por lo que "denunciar esto es hacer ruido porque vuelva el sentido común", ya que, "a estos presos les pagamos con los impuestos de los españoles".

"AL SERVICIO DE ESPAÑA"

Por su parte, el presidente de Vox ha abierto campaña en la capital burgalesa donde ha reivindicado la "autoestima nacional" y ha abogado por recuperar el "orgullo de ser españoles sin pedir ni perdón ni permiso".

Abascal ha asegurado que Vox comparece ante los ciudadanos "por convicción" y ha subrayado que el proyecto es "un proyecto político al servicio de España" y "profundamente imperfecto, como cualquier organización humana".

En ese sentido, ha advertido: "Oiréis noticias estos días de todo tipo, la mayoría falsas, alguna verdadera, fruto de esa imperfección. Pero a mí no me va a desviar absolutamente nada ni nadie de cumplir con mi obligación", ha aseverado, para añadir a renglón seguido que "no va a haber ningún tipo de traición o de ambición" que le "desvíe de la obligación y del compromiso con todos los españoles".

Durante su intervención, el líder de Vox también ha defendido que existen "muchas razones para sentirse orgullosos de ser españoles" y ha apelado a recuperar "la autoestima nacional".

"Reivindico que nos sintamos orgullosos de esa historia de España, sin patrioterismo, pero sin pedir ni perdón ni permiso, con sobriedad castellana", ha afirmado, al tiempo que ha sostenido que "es muy posible hablar de la grandeza de España y a la vez denunciar la miseria del gobierno".