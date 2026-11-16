Pollán apela a que poderes públicos garanticen apoyo a personas con discapacidad y a iniciativa social, conocimiento

Pollán, durante su intervención esta tarde en la jornada organizada por Futudis. - JCYL

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido la necesidad de que los poderes públicos garanticen que ninguna persona con discapacidad se quede "sin el apoyo que necesita" al tiempo que ha apelado a la iniciativa social a aportar aquello "que no se improvisa: cercanía, conocimiento y experiencia".

Así lo ha señalado durante la clausura de las II Jornadas de Responsabilidad en la prestación de apoyos a personas con discapacidad que se ha desarrollado en el Colegio de Registradores de Castilla y león y organizadas por Futudis.

La jornada ha reunido a especialistas de reconocido prestigio en la materia para analizar los desafíos que plantea la aplicación de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. En este foro, el dirigente autonómico ha recordado que los registradores son los "garantes de la seguridad jurídica, valor complementario nunca enfrentado a la dignidad humana".

Pollán ha apelado a poner el derecho a la "altura de las circunstancias y acompasarlo con el signo de los tiempos" a la hora de prestar apoyos para que las personas con discapacidad tengan herramientas para "decidir por sí mismas". "Es el cada vez más próximo y deseado triunfo de la autonomía y de la voluntad", ha abogado.

El dirigente autonómico ha insistido en la importancia de contar con "reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua" entre todos los operadores para citar la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de Castilla y León que reconoce, en sus palabras, "el apoyo a la capacidad jurídica con una prestación de responsabilidad pública".

Ante este desafío, ha concluido, los poderes públicos deben garantizar "que nadie se quede sin el apoyo que necesita" y la iniciativa social ha de aportar "algo que no se improvisa, cercanía, conocimiento y experiencia".