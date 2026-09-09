Pollán censura que Bolaños quiera marcar la pauta de la Judicatura, pero cree que se acotarán las "irresponsabilidades"

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la plaza de Regla de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha censurado este miércoles que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños quiera "marcar la pauta" de la Judicatura, aunque ha señalado que se trata de una institución "firme" que pondrá "coto" a "todas las irresponsabilidades" del Gobierno central.

El representante de Vox ha respondido de este modo a la reclamación efectuada por Bolaños al Tribunal Supremo (TS) para que resuelva "lo antes posible" y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada 'ley de nietos', después de que el TS acordara suspenderlo cautelarmente para quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio.

"Lo que no se puede es dar el voto a personas que no tienen nacionalidad y que por una instrucción de la hermana del señor Puente se había modificado esa instrucción que modificaba verdaderamente el fondo de la cuestión", ha declarado Carlos Pollán al respecto, para expresar que las declaraciones de Félix Bolaños le resultan "llamativas".

Además, ha reiterado que la decisión del TS es una medida que se debe "aplaudir" para poder frenar lo que considera un "ataque a la integridad del censo electoral". "Nosotros lo llevábamos diciendo desde hace mucho tiempo y ayer el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y esperemos que sirva para parar lo que supone una anomalía importante dentro de la democracia española", ha concluido.

Carlos Pollán se ha pronunciado de este modo en León, tras asistir a la entrega del Tumbo Legionense del archivo de la Catedral de León después de su restauración.