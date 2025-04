Pollán cree que la fiesta de Villalar "no es integradora" y dice que la Fundación CyL trabaja en sus objetivos

Pide que no se le apunte a él por quitar la ayuda a Villalar porque se decidió en el Patronato de la Fundación con ausencias del PP

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, cree que la fiesta que se celebra en Villalar de los Comuneros (Valladolid) con motivo del Día de la Comunidad "no es integradora", algo para lo que él ha asegurado que no ha hecho nada, y ha pedido que se deje de apuntarle por quitar la financiación del plan de autoprotección para este evento porque la decisión se tomó por mayoría del Patronato de la Fundación Castilla y León, a cuya reunión ha recordado que no acudieron representantes del PP.

Pollán se ha expresado así en la inauguración de la jornada de puertas abiertas que celebra el Parlamento autonómico con motivo del Día de Castilla y León.

En este marco, ha respondido a las críticas del alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, por quitar la subvención que se otorgaba al Ayuntamiento para la organización de la fiesta y decir que se debería disolver la Fundación Castilla y León.

"Tengo que reiterarle que él no es quien para decir que esta Fundación de Castilla y León se disuelva", ha señalado Pollán, quien ha recordado que la entidad, entre el 2024 y 2025, ha llevado a cabo más de 20 proyectos en las nueve provincias de Castilla y León y ha llegado con sus actividades a casi 100.000 personas.

En este sentido, ha asegurado que la entidad seguirá trabajando de acuerdo a sus "fines fundacionales" y ha recordado que la Fundación Villalar "dejó de existir", se modificaron sus estatutos, su nombre y sus objetivos fundacionales.

"Se los podría leer. Ninguno de los apartados habla de la fiesta de Villalar. Y en función de esos objetivos fundacionales es en los que está trabajando esta Fundación", ha señalado el presidente de las Cortes.

Además, ha rechazado que la fiesta de Villalar sea "integradora", algo que a su juicio demuestra el manifiesto que firmaron en las Cortes partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones en el que ha afirmado que se "excluye directamente" a determinados partidos políticos, en concreto a Vox, "diciendo que tienen que salir de las instituciones".

"INSULTOS" Y "DESCALIFICACIONES"

Pollán ha afirmado que lleva tres años "aguantando sus insultos, sus descalificaciones" y ha pedido al alcalde de Villalar "que se preocupe de organizar su fiesta, que busque los apoyos necesarios para hacerlo", tras lo que ha agregado que la Fundación Castilla y León dejó este año de realizar el plan de autoprotección porque no realiza las actividades, las cuales lleva a cabo el Ayuntamiento.

En esta línea, el presidente del Parlamento autonómico ha insistido en que fue una decisión del patronato, no suya, sino adoptada por mayoría del patronato. "Le pediría, por favor, que deje de poner en mi persona y en mi cabeza el que la Fundación de Castilla y León no se haya hecho cargo del plan de autoprotección", ha agregado Pollán, quien cree que a lo mejor "debería de preguntarle a los patronos del Partido Popular que no asistieron al último patronato el por qué no lo hicieron" porque si lo hubieran hecho quizá "la decisión del patronato hubiera sido otra".

En este contexto, ha reiterado que considera que la fiesta de Villalar no es integradora, pero ha aclarado que él nunca ha hecho nada "en contra" para que sea así y ha apuntado que lleva tres años como presidente de las Cortes y de la Fundación y hasta el presente año se ha estado colaborando "intensamente" pero considera que no pueden pretender que la Fundación, "con un presupuesto tan limitado como el que tiene" y "tantos objetivos fundacionales y tantas actividades que realizar y tantas provincias a las que cubrir" dedique más del 50 por ciento de su presupuesto a un día de fiesta. "A los que han ido, porque yo no he ido, bueno pues se ven ciertas cosas que de integradoras tienen poco", ha afirmado.

Asimismo, ha recorado que hay otra fundación que ha creado la Junta de Castilla y León que va a apoyar directamente la fiesta de este año y cree que a lo mejor es "la que verdaderamente tiene que estar implicada en la celebración" pero no la Fundación Castilla y León, que ha recordado que tiene cuatro objetos fundacionales ha leído.

En concreto, ha remarcado que estos objetivos pasan por contribuir a la "difusión, fomento, protección y apoyo de, primero, aquellos valores que la Constitución Española propugna como valores superiores de su ordenamiento, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"; los valores reconocidos como esenciales para Castilla y León en el artículo cuarto de su Estatuto de Autonomía, la lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural, así como las aportaciones de la Comunidad al presente del conocimiento y de la ciencia; la institución parlamentaria como modelo de encuentro, debate, consenso y acuerdo entre opciones e ideas diferentes al servicio de los ciudadanos; y cuatro, el modelo de diálogo como un marco permanente de encuentro entre los agentes sociales y los poderes públicos.

"Son los cuatro objetos fundacionales que el alcalde de Villalar conoce y todo el mundo conoce que forma parte de ese Patronato", ha aseverado Carlos Pollán, que ha agregado que no ha visto en ningún sitio "cuál es la implicación" y que lo "coherente" sea que esta Fundación se disuelva por no apoyar la fiesta de Villalar. "Hay unos estatutos que la Fundación está cumpliendo al pie de la ley", ha concluido.

PUERTAS ABIERTAS

Por otro lado, en el marco de la jornada de puertas abiertas, Pollán ha afirmado que "Castilla y León es una tierra tan rica en historia que cualquier día podría ser el día de Castilla y León" y ha recordado que el Estatuto de Autonomía fijó la fecha del 23 de abril, que es "igual de apropiada que muchas otras", tras lo que ha apuntado que "los comuneros forman parte de la historia de Castilla y León y de España" pero "exactamente igual" que Carlos I.

"Los españoles no tenemos que superar nuestra historia, y mucho menos arrojárnosla a la cabeza los unos a los otros", ha señalado el presidente de las Cortes, quien ha añadido que hay que asumirla "con naturalidad y, cuando corresponda, con orgullo".

Por último, ha hecho un llamamiento en el día de hoy a "aparcar" las "legítimas diferencias" y ha señalado que hoy se reivindica la celebración de lo que "une" a los castellanoleoneses, a los que ha felicitado.

A lo largo de esta jornada se han abvierto las puertas de las Cortes con un recorrido predefinido para que los ciudadanos puedan acceder y conocer algunas de las dependencias del Parlamento, como las salas de comisiones, la biblioteca o el Hemiciclo. Además, se han programado dos visitas a las obras de arte de las Cortes en las que Beatriz Sánchez Valdelvira, licenciada en Historia del Arte y Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico, ha guiado a los visitantes.

Además, la compañía Valquiria Teatro, con una representación teatral preparada específicamente para la jornada, ha actuado en el Salón de Actos en cuatro pases para completar así la oferta de ocio en el interior. En el exterior del edificio, en la explanada anexa, se ha preparado también un amplio y variado programa de actividades con exhibiciones de cetrería, música en directo, gastronomía típica, castillos hinchables y juegos para los más pequeños, entre otras.