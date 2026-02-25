Pollán defiende que las elecciones condicionan el aniversario del Estatuto y "le preocupa poco" las críticas de CCOO

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta y presidente de las Cortes, Carlos Pollán, defendió que las elecciones condicionan la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía, por lo que no habrá acto alguno este miércoles, día en el que se conmemora la efeméride, al tiempo que aseguró que "le preocupa muy poco" las críticas vertidas desde el sindicato CCOO por esta decisión.

"Creo que las circunstancias de un proceso electoral no hacen viable ni posible el tener acto conmemorativo por la celebración del Día del Estatuto", señaló en un acto de precampaña celebrado en Valladolid en el que ha estado acompañado por el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

No obstante, indicó que el 25 de febrero, Día en el que la norma básica de Castilla y León cumple 43 años, "está ahí" y "lo puede celebrar quien quiera". Así, ante las críticas de CCOO, Pollán señaló que "pueden hacer lo que quieran".

"Con un Parlamento disuelto y una mesa de la Diputación Permanente, que es la que rige ese destino de las Cortes hasta que se constituya el nuevo Parlamento, pues no es una situación en la que debemos entrar ahora mismo en celebrar y hacer ninguna celebración del Día del Estatuto", zanjó.