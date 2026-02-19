Pollán defiende que Vox es la "alternativa" para cambiar el rumbo de las políticas en Castilla y León

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollan (c) - Rafael Bastante - Europa Press

SORIA 19 FEB (EUROPA PRESS)

El candidato a presidir la Junta de Castilla y León por Vox, Carlos Pollán, ha defendido en la tarde de este jueves en Soria capital, que su formación es la "alternativa" para cambiar el rumbo a las políticas de Castilla y León.

En un Aula Magna que se ha quedado pequeña, Pollán, junto al líder nacional, Santiago Abascal, ha respaldado al candidato de Vox por Soria, Miguel Contreras.

Pollán ha comenzado su intervención señalando que cada vez hay menos gente conocida por las calles, por "población envejecida que falta y gente que se ha tenido que ir por el bipartidismo".

"No debemos aguantar que por cada dos extranjero un castellano o un leonés se vaya, no es ley de vida o que por cada nacido de una madre extranjera nos dejen diez paisanos", ha señalado.

Así, ha continuado argumentando que "la población extranjera es más que la población de provincias como Soria y eso no es ley de vida, es culpa de las políticas del bipartidismo".

El candidato regional ha señalado que esas políticas han condenado a la Comunidad "al abandono" y su partido llega "para revertirlas".

OPCIONES

Pollán ha recordado que en 2022 su formación entró en la Junta hasta que Mañueco les "estafó" y mientras "se hicieron muchas cosas" como "reducir el despilfarro". Un cambio que "va a continuar" con la fuerza recibida en las urnas.

El candidato ha advertido al presidente de la Junta de que las condiciones ante acuerdos y pactos "no las pondrá el Partido Popular", sino los "sorianos y los castellanos y leoneses",

Así, ha recordado que Soria ¡YA! nunca pactaría con Vox y ha señalado que es un "socialismo soriano" ya que ha apoyado al PSOE.

En cuanto al PSOE, el candidato se ha referido a la estrategia de "llevar un alcalde a toda la Comunidad", una persona "conocida por todos a la que colocó el señor Santos Cerdán para Castilla y León".

También se ha referido a la opción del PP, el "socialismo azul de Mañueco" y ha criticado los 40 años de gestión del PP en la Comunidad, donde "no han escuchado a la gente".

"Alfonso Fernández Mañueco un día afirma que ha gobernado más a gusto en solitario, pero otros días se contradice y se escuda en la pinza de PSOE y Vox para no tener presupuestos", ha manifestado Pollán.

