Pollán destaca el "entusiasmo y tesón" de las asociaciones culturales para mantener vivo el legado de España

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, inaugura en León la jornada 'Hispanidad 2025', organizada por la Asociación Héroes de Cavite, dedicada a la vida del soldado en los Tercios - CORTES

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha puesto en valor el papel de las asociaciones culturales en la preservación y divulgación de la historia común, y ha recordado cómo la sociedad, con su iniciativa y compromiso, puede "rescatar del olvido" las gestas y figuras que conforman el legado de España.

De esta forma se ha expresado el presidente del Parlamento autonómico en el marco de su participación este sábado en el acto inaugural de la jornada Hispanidad León 2025, organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite León, que se celebra en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León bajo el título 'Vida de un soldado en el Tercio'.

En su intervención, ha destacado que "mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, puede lograr enormes resultados". "Esa grandeza de lo modesto, de lo que nace de la ilusión y el esfuerzo, es la que hoy celebramos con la Asociación Héroes de Cavite", ha subrayado el presidente de las Cortes.

En la misma línea, Pollán ha puesto el ejemplo de los ciudadanos españoles que, hace unos años, contribuyeron a recuperar la memoria de Blas de Lezo, "símbolo del valor y del espíritu español".

"Cada uno desde su lugar, en sus ratos libres, sin conocerse necesariamente entre sí, se conjuraron para sacar del olvido la figura de Blas de Lezo", ha resaltado el presidente del Parlamento autonómico, para después remarcar que el "entusiasmo popular fue tal que empujó a muchas administraciones a sumarse, erigiendo estatuas y reconociendo su legado".

El presidente también ha destacado la labor de las asociaciones culturales como Héroes de Cavite, que resulta "esencial" para mantener viva la memoria de España, sus gestas y sus héroes.

"Quién sabe si, al calor de jornadas como esta, asociaciones como Héroes de Cavite repiten la hazaña reivindicativa, para alegría de cuantos amamos España, su historia y sus cantares. De vuestro entusiasmo y tesón dependerá haceros oír", ha analizado.

LEGADO DE LOS TERCIOS

La jornada Hispanidad León 2025 se estructura en dos bloques de actividades. Por la mañana, se ha celebrado el acto inaugural seguido de las conferencias 'El Tercio en combate', impartida por Santiago de la Peña Salinas, y 'Cultura material del soldado de los Tercios', a cargo de Santiago de la Peña Miravalles.

Por la tarde, a las 17.00 horas, está prevista una demostración de esgrima titulada 'Las armas de los Tercios', con el experto espadólogo Pelayo Mejido, que incluirá una exhibición práctica del manejo de diversas espadas históricas.