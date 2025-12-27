Pollán, a disposición del partido para ser candidato a la Junta de CyL

1038826.1.260.149.20251227123330 Entrevista al presidente de las Cortes, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que está "a disposición" de Vox para ser candidato a la Presidencia de la Junta si así lo decide el partido, y ha considerado que la formación atraviesa un momento "imparable" de crecimiento y "solidez" interna tras superar meses complicados.

Pollán ha recordado que Vox no cuenta con estructuras autonómicas y que las decisiones sobre las candidaturas se adoptan a nivel nacional, a través del Comité Ejecutivo, "con representantes de distintas comunidades, instituciones y cámaras parlamentarias". "Cuando haya elecciones en Castilla y León, el partido designará su candidato, como hace siempre, en función del beneficio de España y de los españoles", ha señalado en referencia a los comicios que la Comunidad celebrará en marzo.

El presidente de las Cortes ha insistido, en una entrevista a Europa Press, en que se mantendrá disponible para el proyecto, como ya lo estuvo en las elecciones anteriores, y ha subrayado que el aspirante que decida el partido "será un candidato que no fallará a sus votantes, que no los engañará y que defenderá sus principios hasta el final". "Será infinitamente mejor que el del PP o el del PSOE", ha añadido.

Pollán ha reconocido que Vox ha atravesado "años convulsos" tras su entrada y posterior salida del Gobierno autonómico, pero ha destacado que la formación mantiene "una línea clara y coherente" que cuenta con el respaldo de sus afiliados. En su opinión, las salidas del partido han sido "mucho menores" que en otras formaciones y ha recalcado que todas las decisiones internas "se aprueban en asamblea con el aval mayoritario de los militantes".

Respecto al futuro electoral, ha mostrado confianza en el trabajo del partido pese a no aventurar resultados. "No nos fiamos de las encuestas; nuestra mejor encuesta son los actos y el apoyo de los simpatizantes, Vox ahora mismo es imparable", ha afirmado.

Pollán ha defendido también la decisión de abandonar el Gobierno de coalición con el Partido Popular. "No fue una espantada, fue una cuestión de principios", ha dicho. "Fuimos leales desde el primer momento, pero los reiterados incumplimientos del pacto y, en especial, el asunto de la inmigración ilegal, nos llevaron a salir, otros partidos jamás habrían renunciado a sus cuotas de poder".

El presidente de las Cortes ha concluido que Vox mantiene intactos sus principios y que su compromiso con los votantes es "no engañarles, cumplir con lo prometido y ofrecer una alternativa clara frente a dos partidos cuyas políticas, en muchos casos, resultan indistinguibles".