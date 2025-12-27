Pollán garantiza que Vox actuará con "sensatez" ante posibles pactos y ve "indistinguibles" las políticas de PP y PSOE

1038837.1.260.149.20251227124839 El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en una entrevista a Europa Press - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que el Partido Popular y el Partido Socialista son "indistinguibles" en la mayoría de sus políticas y ha asegurado que, ante un eventual escenario de pactos, Vox actuará "con sensatez y en función de la fuerza que le otorguen los votantes".

En una entrevista a Europa Press ha subrayado que Vox mantiene una línea política "propia, clara y coherente" frente a "una coincidencia casi total entre los dos grandes partidos", en referencia a PP y PSOE. "Estamos preparados para el próximo proceso electoral y seguiremos defendiendo nuestros principios como hasta ahora", ha señalado.

En su opinión, los resultados obtenidos por formaciones como PP y PSOE en Extremadura o las futuras elecciones de febrero en Aragón pueden ofrecer una tendencia, aunque cada autonomía tiene sus particularidades. "Las expectativas son buenas, pero la fuerza que nos den los votantes será la que determine las decisiones que adopte el partido el día después", ha indicado.

POSIBLES PACTOS

El presidente de las Cortes ha evitado concretar si Vox volvería a pactar con el PP, así, ha insistido en que las decisiones "corresponderán siempre al Comité Ejecutivo Nacional" y que cualquier acuerdo dependerá "del resultado electoral y del mandato de los ciudadanos". "Siempre hemos sido sensatos y hemos pedido en cada región lo que correspondía a la representación que nos habían otorgado", ha añadido.

Pollán ha recordado que tras la salida de Vox del Gobierno autonómico "el PP y el PSOE han vuelto a ser lo mismo" y ha acusado a ambos partidos de compartir políticas "idénticas" en materias como memoria histórica, inmigración ilegal, violencia de género o cambio climático. "En el Parlamento Europeo votan juntos el 90 por ciento de las iniciativas, ni un matrimonio está de acuerdo en tantas decisiones", ha ironizado.

Como ejemplo de esta situación el presidente de las Cortes ha citado la Ley de Concordia que su partido presentó conjuntamente con el PP "y que los populares ni siquiera votaron a favor".

No obstante, el dirigente autonómico ha precisado que Vox mantendrá su trabajo para fortalecer su proyecto político dentro y fuera de Castilla y León. "Queremos conseguir el mayor apoyo posible y, en función de la fuerza que tengamos, tomaremos las decisiones necesarias", ha apuntado, un punto en el que ha rechazado que su partido pida "cabezas políticas", ya que el objetivo es "defender una alternativa firme y coherente frente a las imitaciones".

POLÍTICA NACIONAL

En el ámbito nacional, Pollán ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber llevado al país "a una deriva imposible" y ha considerado "incomprensible" que continúe en el cargo. "En cualquier país democrático habría dimitido el mismo día que se conoció que su tesis estaba plagiada", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado "los múltiples casos de corrupción y escándalos" que, a su juicio, afectan al entorno del Ejecutivo.

Por último, ha instado al PP a ejercer una oposición "más firme" y ha opinado que "hace mucho tiempo debería haber presentado una moción de censura". "Las mociones no siempre se plantean para ganarlas, sino para retratar al Gobierno y a sus socios, que son tan responsables de la corrupción socialista como el propio PSOE", ha concluido Pollán.