Pollán pide unas elecciones "libres y limpias" y afirma que Vox está preparado para ofrecer "soluciones" a España

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha reclamado unas elecciones generales "libres y limpias" y ha afirmado que su formación está preparada para "ofrecer a España las soluciones que necesita".

En declaraciones remitidas a los medios, Pollán ha demandado que los comicios convocado para el 29 de noviembre se desarrollen "sin violencia" y de forma "libre", una petición que ha realizado para afirmar que considera "real" el "riesgo" de un fraude electoral: "Existe un riesgo real de que las malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral (...). Todos sabemos que Pedro Sánchez ha demostrado que es absolutamente capaz de cualquier cosa y los españoles deben de votar con seguridad", ha dicho.

Asimismo, ha reivindicado a Vox como alternativa y ha asegurado que la formación ha construido un programa para ofrecer "soluciones" a España con el eje "imprescindible" de la prioridad nacional.

A él se unen medidas enmateria de desregulación, cuyo objetivo es eliminar de la economía y del modelo productivo "todas las corrupciones ideológicas y el ánimo confiscatorio", unas prácticas, que según Pollán, "asfixian a los autónomos, destruyen las clases medias y a afectan a las pequeñas y medianas empresas".

Como tercer pilar clave del proyecto de Vox se pondrá el foco en la remigración. "Es necesario revertir la invasión migratoria que tantas consecuencias negativas ha traído", ha apuntado Pollán, para incidir en que la formación también apostará por la construcción de viviendas públicas.

"Hace mucho tiempo que hicimos ese diagnóstico, pero, el 29 de noviembre, los españoles podrán tener la voz necesaria para cambiar el destino y el futuro de España, el cual ha estado gobernado por un presidente que ha estado al servicio de los intereses de Marruecos durante los últimos tiempos", ha sentenciado.