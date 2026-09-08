Pollán pide a PSCyL que trabaje por CyL porque "no están para hablar de muchas cosas" ante la deriva del país

Pollán en una foto de archivo. - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha pedido al PSCyL y al PSOE de León que trabajen por Castilla y León al tiempo que ha apuntado que los socialistas "no están para hablar de muchas cosas" tras la "deriva" a la que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando al país.

Así lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta durante su participación este martes en la celebración del Día del Bierzo, que se ha celebrado en el municipio leonés de Ponferrada.

Carlos Pollán al ser preguntado por las promesas para El Bierzo ha apuntado que no es de hacer promesas al tiempo que ha afirmado que el gobierno de coalición PP-Vox echó a andar "haces unos meses con un programa claro" y se va a cumplir el pacto firmado entre ambas formaciones.

"Un pacto con cuestiones que afectarán al Bierzo, que afectarán a León y a otras muchas provincias de Castilla y León que quizá van un paso por detrás de otras y que esperamos que en esta legislatura podamos avanzar en ello", ha aseverado el vicepresidente primero de la Junta.

Igualmente, Carlos Pollán, ante las críticas vertidas por el PSOE sobre la Sanidad y las políticad de la Junta ha aseverado que los socialistas "no están para hablar de muchas cosas con lo que se está viviendo a nivel nacional.

Asimismo el vicepresidente primero le ha pedido al PSOE de Castilla y León y al PSOE de León que trabaje por la Comunidad al tiempo que ha insistido en que el pacto "sólido" entre PP y Vox "irá en beneficio de todos los castellanos y leoneses".