Pollán tras el primer gobierno PP-Vox: "La lección la hemos aprendido las dos partes"

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Pollán, ha asegurado este viernes que tanto Partido Popular como Vox ha aprendido la lección de su primer experiencia de gobierno conjunto que iniciaron en 2022 y rompieron en julio de 2024 con la salida de los de Santiago Abascal de todos los gobiernos autonómicos.

"Creo que la lección la hemos aprendido las dos partes, desde luego por nuestra parte lo hemos hecho", ha reconocido en concreto Pollán a preguntas de los periodistas sobre anteriores declaraciones de los de Vox que dijeron que habían pecado de ingenuos o de nuevos en su primer pacto con el PP.

Pollán ha rememorado que el gobierno conjunto PP y Vox de Castilla y León fue "pionero" y el que inició un camino que se ha iniciado ahora en tres comunidades autónomas, con conversaciones también en Andalucía.

El portavoz del Grupo Vox y futuro vicepresidente primero del nuevo gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León ha asegurado que el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha entendido desde el primer momento lo que se ha traducido en un "diálogo cordial y fluido" para llegar a este acuerdo con el que el de Vox está "muy cómodo".

Preguntado sobre si se han producido las disculpas que exigió a Fernández Mañueco cuando dijo en un debate electoral que Pollán querría tirar a seres humanos al mar, el interpelado ha zanjado que son conversaciones privadas y ha aclarado que en su caso se siente conforme con el acuerdo programático ya que, antes que los políticos, están los ciudadanos de Castilla y León.

"Las apreciaciones personales que se han hecho en campaña, las conversaciones que hayamos tenido el señor Mañueco y yo a título personal, creo que no tienen nada que ver con lo que hemos considerado un proyecto de futuro para Castilla y León y para cambiar muchas cosas que hay en la Junta de Castilla y León", ha concluido.