Pollán quiere cerrar el pacto con el PP "cuanto antes" pero lo ve "difícil" anticiparse a las elecciones en Andalucía

Archivo - El portavoz de VOX en Castilla y León, Carlos Pollán, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reclamado este miércoles celeridad para alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, aunque ha reconocido que ve "difícil" que el pacto se pueda cerrar antes de la celebración de las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Tras mantener una reunión con el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, Pollán ha aclarado que las negociaciones para la formación de gobierno en la Comunidad avanzan en sintonía con los alcanzados en Extremadura y Aragón. En este sentido, ha destacado que su formación mantiene la "mano tendida" y ha percibido una buena predisposición por parte del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para llegar a un entendimiento.

El representante de Vox ha insistido en que su intención es participar en un Ejecutivo que cuente con un "programa concreto" y medidas que tengan "garantías de cumplimiento". Asimismo, ha reiterado que el objetivo de su partido es que el acuerdo se firme "cuanto antes", si bien ha precisado que la otra parte también debe marcar sus propios tiempos en la negociación

Por último, Pollán ha manifestado que Vox ve con buenos ojos la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a la investidura, un punto en el que ha precisado que Vox nunca aceptaría una Presidencia de la Junta con un candidato del PSOE.