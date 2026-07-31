Pollán ratifica que CyL suprimirá toda subvención a cualquier ONG que colabore con el asalto a la ciudad de Ceuta

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, ha ratificado este viernes que el Gobierno autonómico suprimirá toda subvención a cualquier ONG que colabore con el asalto a la ciudad de Ceuta.

"No contribuiremos de ninguna manera a la invasión migratoria de Ceuta", ha aseverado Carlos Pollán a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en el que ratifica que la Junta de Castilla y León suprimirá subvenciones a ONG que colaboren "con las mafias del tráfico de personas y por el efecto llamada de Sánchez", a las que ve promotoras de lo sucedido en Ceuta.

"Así lo prometimos y así lo recoge el pacto de Gobierno", recuerda Carlos Pollán en este mensaje que concluye con una exigencia: "¡Deportaciones masivas ya!".