Pollán reclama menos burocracia para pymes y asegura que el crecimiento empresarial "ha de premiarse, no castigarse"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, junto a la directora general de Monte La Reina, Carolina Inaraja, en la entrega de los Premios Pyme Carrefour en Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, ha defendido la necesidad de reducir la burocracia que soportan ciudadanos y empresas y ha advertido de que el crecimiento empresarial "ha de premiarse, no castigarse", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de "regular menos, pero mejor" para facilitar la actividad de las pymes de la Comunidad.

Lo ha hecho durante su intervención en la gala de entrega de la edición de 2026 de los Premios Pyme Carrefour en Castilla y León, que se ha celebrado este viernes y en la que ha puesto como ejemplo las dificultades que afrontan las empresas ante una regulación que puede acabar trasladando a los propios ciudadanos y empresarios tareas que corresponden a la Administración.

En este sentido, ha asegurado que la desregulación no supone eliminar las leyes y establecer la ley de la jungla, sino "evitar las contradicciones, las opacidades, las duplicidades y en algún caso las triplicidades".

El vicepresidente ha señalado que el objetivo de esta política debe ser facilitar la vida a ciudadanos y empresas y restaurar la confianza de la Administración en los ciudadanos y en las empresas.

Precisamente, ha recordado las medidas contempladas en el pacto de gobierno firmado el pasado 3 de junio para esta legislatura, entre las que ha citado modificaciones y exenciones fiscales, ayudas directas para la incorporación al campo y para la continuidad de los negocios una vez que se jubilan sus titulares, además de una simplificación administrativa.

En este punto, ha defendido la generalización de la declaración responsable con control posterior y ha considerado que un agricultor, un ganadero o un viticultor no debería dedicar más tiempo a completar trámites administrativos que a desarrollar su propia actividad. "No puede ser que un viticultor pase más tiempo encerrado en una oficina rellenando formularios por triplicado que trabajando en la vid o en la bodega", ha afirmado.

Pollán también ha cuestionado las consecuencias que puede tener el establecimiento de determinadas obligaciones vinculadas al tamaño de las empresas y ha puesto como ejemplo el umbral de los 50 trabajadores.

"Como no lo es que haya empresas que se queden en 49 trabajadores, pues a partir del número 50 están obligados a protocolos espectaculares muchas veces para las cabezas de sus ideólogos, pero de difícil aplicación en el día a día", ha ahondado en este sentido.

Para el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales del Ejecutivo autonómico, el "crecimiento no ha de castigarse, el crecimiento ha de premiarse", una reivindicación que ha situado en el contexto de la importancia de las pequeñas y medianas empresas para Castilla y León.

El vicepresidente también ha detallado que la Comunidad cuenta con cerca de 3.000 empresas de la industria agroalimentaria y ha destacado que la práctica totalidad son pymes.

Durante su intervención, Pollán ha reivindicado asimismo la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León y ha señalado que la Comunidad cuenta con cerca de 60 figuras de calidad diferenciada entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de garantía.

Según ha apuntado, esta calidad es fruto de un "esfuerzo sostenido" y en algunos casos de una actividad empresarial que se transmite entre generaciones.

El consejero ha vinculado esta realidad con el papel de los consumidores y ha señalado que son estos quienes, en última instancia, deciden qué productos incorporan a su cesta de la compra, en función de sus necesidades, gustos, poder adquisitivo y, entre otros factores, la calidad.

A este respecto, ha destacado que cada vez más pymes de Castilla y León ocupan posiciones destacadas en los lineales de supermercados de todo el mundo.

Pollán ha defendido además que la responsabilidad empresarial no debe confundirse con la asunción de cargas que corresponden a las administraciones.

PREMIO PYME DEL AÑO DE CARREFOUR

Finalmente, Pollán ha trasladado su felicitación a Bodegas Monte la Reina, que ha resultado ganadora del Premio Pyme del Año de Carrefour en Castilla y León, y ha agradecido a Carrefour la organización de estos galardones.

Asimismo, ha extendido su reconocimiento a las pymes de la Comunidad por su contribución a la actividad económica y por llevar los productos de Castilla y León a mercados de todo el mundo.

Por su parte, la directora general de Monte La Reina, Carolina Inaraja, ha tomado la palabra durante el acto para agradecer el reconocimiento de Carrefour, que ha atribuido también a los propios clientes de la cadena, y ha subrayado que el premio supone un "orgullo" por reconocer "el trabajo, el esfuerzo y la dedicación" de todo el equipo.

Asimismo, ha valorado los años de relación y colaboración con Carrefour, que han permitido construir una relación basada también en la "confianza, cercanía y respeto por el trabajo".

Durante su discurso, ha agradecido especialmente a varios trabajadores de la empresa con los que ha colaborado a lo largo de estos años, así como a los responsables de las secciones de vino, con quienes mantiene un contacto semanal.

También ha dedicado el premio a su equipo de Bodegas Monte la Reina y ha incidido en que el reconocimiento "es de todos los que trabajan en la bodega", con una mención especial a su enólogo, presente en el acto en representación de sus compañeros.

La representante de la bodega ha tenido además un recuerdo especial para su padre, fallecido hace unos años y quien le dejó "este legado y esta finca y, por supuesto, esta bodega".

En este sentido, ha señalado que fue él quien le enseñó su forma de trabajar y de entender "el esfuerzo y la responsabilidad" de continuar con el proyecto familiar, que ahora comparte con sus hermanos y su hijo.

También ha agradecido el apoyo de su familia, especialmente de su madre y su marido, ante las dificultades de compaginar la dirección de una empresa con la vida familiar.