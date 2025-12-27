Pollán ve como asignatura pendiente la profesionalización de las Cortes sin "mayor gasto" para "dignificar la política"

1038842.1.260.149.20251227130240 Pollán, a disposición del partido para ser candidato a la Junta de CyL, defiende que Vox está en un momento "imparable" - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha considerado que una de las asignaturas pendientes de su mandato es avanzar hacia la profesionalización de las Cortes, de forma que "todos los procuradores estén en la misma situación", aunque "sin que ello suponga un mayor coste" para los ciudadanos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pollán ha defendido que esa medida contribuiría a "dignificar la labor política", al tiempo que permitiría solventar "situaciones anómalas" derivadas del actual régimen de incompatibilidades. "Somos el único parlamento autonómico en el que no todos los procuradores tienen la misma dedicación", ha subrayado.

El presidente ha precisado, no obstante, que este debate requeriría "un estudio detallado de los gastos y de la estructura del Parlamento" y ha instado a que sea una cuestión "que aborde el futuro" para mejorar el funcionamiento de la Cámara.

BALANCE Y AGRADECIMIENTOS

Pollán, que concluye mandato al frente de las Cortes, ha definido la experiencia como "un honor" y "una responsabilidad enorme", especialmente por haber intentado "ser el presidente de todos los procuradores". "Estoy agradecido a mi partido por haberme dado esta oportunidad y satisfecho del trabajo hecho", ha afirmado.

Ha reconocido que el inicio de la legislatura "no fue fácil", un punto en el que ha recordado que algunos procuradores "llegaron incluso a negarle el saludo" el día de su toma de posesión, algo que ha asegurado no haber comprendido. "Eso quedó olvidado desde el primer momento, sin rencor, y estoy convencido de que hoy no volvería a suceder", ha señalado, al tiempo que ha destacado que la presidencia de las Cortes ha estado marcada por "el diálogo y la puerta abierta para todos".

Entre los avances alcanzados, Pollán ha destacado la aprobación del régimen de incompatibilidades, una medida que, pese a estar recogida en el reglamento "desde el inicio del Parlamento", "nunca se había aplicado por falta de voluntad política".

También se ha mostrado satisfecho de haber reducido en un 80 por ciento la publicidad institucional de las Cortes, una decisión que, según ha explicado, buscaba evitar "la deriva hacia un uso propagandístico" y ceñirla exclusivamente a fines informativos.

FUNDACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Sobre la Fundación Castilla y León, Pollán ha defendido su gestión y la reducción del presupuesto destinado a la fiesta de Villalar, que pasó de representar "más del 50 por ciento a alrededor del 20 por ciento del total". "No retiramos nuestro apoyo al Día de Castilla y León, pero era necesario equilibrar recursos para que la Fundación pudiera desarrollar actividades culturales, educativas y sociales en las nueve provincias", ha argumentado.

Pese a las críticas recibidas por parte del PSOE y los sindicatos, que abandonaron el patronato, Pollán ha asegurado estar "muy satisfecho con la labor realizada", por la "gran acogida" de los proyectos impulsados y la "colaboración con numerosos colectivos sociales y educativos".