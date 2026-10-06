Pollán ya ha contactado a las embajadas de los países de menores no acompañados para que vuelvan con su familias

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha anunciado en el Pleno de las Cortes autonómicas que la Administración autonómica ya ha iniciado conversaciones con las embajadas de algunos de los países de origen de los menores extranjeros no acompañados para abordar su retorno con sus familias.

Pollán ha realizado este anuncio durante su turno de respuesta a la pregunta formulada por la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Nuria Rubio. En el debate parlamentario, la representante socialista ha pedido a la Junta los datos concretos en los que se apoya el Ejecutivo autonómico para sostener la falta de capacidad del sistema público para acoger a más menores no acompañados.

Rubio ha exigido una gestión "rigurosa" del sistema de protección en lugar de discursos de "confrontación" y ha recriminado al vicepresidente que utilice su responsabilidad institucional para difundir "soflamas racistas" que "avergüenzan profundamente" a la autonomía.

Asimismo, la procuradora del PSOE ha subrayado que los menores no acompañados no constituyen un "enemigo", sino un colectivo de niños y adolescentes que requiere "protección" institucional. "El odio se aprende cuando los adultos convierten al diferente en una amenaza. Se aprende cuando un vicepresidente señala que hay infancias que merecen protección y otras que merecen sospecha", ha manifestado Rubio, quien también ha censurado la gestión de la Vicepresidencia al tachar de mera propaganda medidas como la apertura de un buzón de sugerencias o la búsqueda de personal asesor.

En su réplica, Rubio ha remarcado la "valiosa" aportación laboral de la población migrante en la comunidad autónoma y en la provincia de León para frenar la pérdida de autónomos y sostener empleos en sectores con escasez de mano de obra, al tiempo que ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "entregar" estas competencias de gobierno al departamento que encabeza Pollán a cambio de mantenerse en el cargo.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta ha alegado que el principio fundamental en la atención a este colectivo debe ser "el interés superior del menor", un criterio que impone la necesidad de que estos jóvenes "permanezcan en sus países de origen junto a sus familias o bajo la custodia de los organismos competentes".

Pollán ha afirmado que la posición expresada por la Junta cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos de la autonomía y ha defendido la "plena legalidad" de las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico.

En su intervención final, el responsable regional ha argumentado que la capacidad real del sistema autonómico de acogida de Castilla y León se encuentra rebasada desde 2024. Por ello, Pollán ha denunciado que el Ejecutivo central actúa de forma "unilateral" mediante decretos leyes recurridos por la Junta, sin buscar un acuerdo unánime de las autonomías ni "respetar" las competencias propias de la comunidad autonómica en materia de protección de menores.