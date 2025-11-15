Ponferrada (León) confirma que el agua es apta para el consumo tras el derrumbe en la montaña de la vía a Peñalba - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha rebajado la emergencia y ha informado de que no existe riesgo de abastecimiento y de que el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio tras el derrumbe registrado en la montaña de la vía a Peñalba.

Así lo ha trasladado el Consistorio tra la celebración de la reunión del CECOP a las 11.00 horas y tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el Laboratorio Municipal y revisados los informes técnicos de la empresa concesionaria, de la ingeniera municipal.

Todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación, ha resaltado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con estos datos, el alcalde, Marco Morala, ha acordado desescalar la emergencia a nivel 0, dejando sin efectos las medidas del nivel 1, aunque la causa que originó la afección continúa presente.

Por este motivo, los puntos de abastecimiento urbanos permanecerán disponibles hasta las 15.00 horas de este sábado y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que sólo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual.

Asimismo, el regidor (como director del Centro de Cooperación Operativo) ha constituido un equipo de primera intervención, preparado para activarse en caso necesario e integrado por representantes de la empresa concesionaria del servicio, el Laboratorio y la Ingeniería Municipal, la Policía Municipal , el SPEIS (Bomberos), Protección Civil y las Áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía por su "enorme responsabilidad", así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por su colaboración y rapidez en la respuesta.