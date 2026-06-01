Ponferrada, Segovia, Valladolid y Zamora registraron máximas históricas para un mes de mayo en los últimos días

Gráfico de temperaturas máximas en el mes de mayo en Zamora. - AEMET

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha confirmado este lunes que en los últimos días los observatorios de Ponferrada (León), con 34,9 grados; Segovia, con 33,3 ºC; Valladolid, con 34,9 ºC; y Zamora, con 36,3 ºC; registraron temperaturas máximas para un mes de mayo.

Según datos compartidos por la Aemet en la red social 'X', estos cuatro observatorios tuvieron registros de récord para el mes de mayo durante el episodio de temperaturas elevadas que ya concluye. En algunos casos, como Ponferrada y Segovia se han superado registros históricos que databan de hace más de 20 años.

La temperatura más elevada de las cuatro ha sido la medida en Zamora el pasado jueves, 28 de mayo, cuando se alcanzaron 36,3 grados, que superaban los 36 ºC medidos el día antes y, en ambos casos rebasaban la máxima histórica anterior, los 35,1 de mayo de 2025.

En Ponferrada se llegó el pasado jueves 29 a 34,9 grados, con lo que se superó el registro de finales de mayo de 2006, cuando el termómetro llegó a 34,4.

En Valladolid la máxima de este episodio de calor se alcanzó el pasado viernes 29, con 34,7 grados, para superar la máxima histórica del año 2022 (34,5 ºC).

Finalmente, en Segovia también el día 29 se llegó a un registro histórico, con 33,3 grados de temperatura máxima, la más alta para un mes de junio al superar el récord establecido en 2001 (33,2 ºC).