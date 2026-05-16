El pop experimental de Rusowsky llegará a Valladolid en la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El pop experimental de Rusowsky llegará a Valladolid en la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con una actuación que tendrá lugar el 7 de septiembre a las 22.00 horas en el escenario principal de la Plaza Mayor.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha detallado que el concierto se suma a la apuesta del Consistorio por ofrecer una programación musical "diversa y conectada con todos los estilos musicales".

Ruslán Mediavilla, conocido como Rusowsky, nació en Valladolid en 1999 y se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop alternativo y experimental en España con una propuesta artística que combina sensibilidad emocional, experimentación sonora y una estética profundamente ligada a la cultura digital contemporánea.

Este 2026, el artista ha logrado una "gran proyección internacional" con su participación en el reconocido Coachella Valley Music and Arts Festival, según ha destacado el primer edil de la capital vallisoletana.

Como productor, compositor e intérprete, Rusowsky desarrolla un lenguaje propio que transita entre el pop, la electrónica y el R&B, y se aleja de las fórmulas convencionales al apostar por una identidad sonora singular.

NUEVA GENERACIÓN DE ARTISTAS

Vinculado al colectivo Rusia-IDK, forma parte de una nueva generación de artistas que cuestiona los formatos tradicionales de la industria musical mediante la auto-producción, la independencia creativa y la coherencia entre música, imagen y discurso.

Su estilo se caracteriza por producciones minimalistas, donde las texturas, los silencios y los efectos digitales ocupan un lugar protagonista.

A ello se suman voces procesadas, melodías íntimas y estructuras alejadas del pop comercial clásico, generando una atmósfera emocional y cercana que conecta especialmente con el público joven.

En el plano lírico, Rusowsky aborda cuestiones como el amor, la identidad, la nostalgia o la confusión emocional desde un lenguaje cotidiano, irónico y generacional.

Sus canciones reflejan las relaciones y emociones propias de una sociedad marcada por la tecnología y la hiperconectividad.

Con este concierto, Valladolid refuerza una programación musical abierta a distintos estilos y públicos que incorpora propuestas de gran actualidad dentro del panorama nacional y consolida la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo como una "cita de referencia".