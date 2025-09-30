La portada de la basílica de San Vicente, en Ávila, lucirá nueva cara "en unos días" tras los trabajos de conservación. - JUNTA DE CYL

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La restauración de la portada occidental de la Basílica de San Vicente de Ávila encara su recta final tras una intervención que ha constatado el grave deterioro que presentaba, una situación que, según ha explicado el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, se ha evitado en parte gracias a la protección del pórtico que la resguarda desde hace siglos.

El consejero ha visitado este martes las obras de esta portada románica de la basílica, declarada Monumento Nacional en 1882, y que han sido financiadas por la Junta de Castilla y León con una inversión de más de medio millón de euros.

Santonja ha subrayado la importancia de la intervención para garantizar la conservación y estabilidad de los elementos originales del templo románico "de mayor tamaño e importancia de la ciudad", ya que, pese a que la portada ofrecía una apariencia de conservación aceptable, en realidad sufría graves alteraciones ocultas bajo revestimientos y patinados acumulados durante siglos, además de una fuerte contaminación por sulfatos.

"La piedra blanca empleada en los trabajos de labra más delicados nunca habría resistido a la intemperie sin el nártex que la protege", ha indicado.

La actuación de la Consejería se ha centrado en frenar el deterioro mediante la eliminación de contaminantes, la desalación y consolidación de la piedra, la fijación de películas desprendidas y la estabilización de volúmenes en riesgo, además de recuperar una lectura coherente de la portada, alterada por intervenciones anteriores.

El trabajo de limpieza, realizado con técnica láser, ha permitido descubrir la labra original y devolver el juego cromático característico de los distintos tipos de piedra. La Diócesis de Ávila, por su parte, se ha comprometido a instalar un sistema antiaves para garantizar la protección futura de la portada.

El consejero ha recordado que, en lo que va de legislatura, la Junta ha destinado diez millones de euros a la restauración de 45 templos del patrimonio de la Iglesia en Castilla y León, subrayando que "la cultura y el patrimonio son activos sociales, recursos de desarrollo y generadores de empleo".