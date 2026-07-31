Un posible pozo en el yacimiento de Intercatia (Paredes de Nava) ofrece nuevos datos sobre la vida de los vacceos

PALENCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El descubrimiento de un posible pozo de agua en el yacimiento arqueológico de Intercatia, en Paredes de Nava (Palencia), abre una nueva línea de investigación sobre el abastecimiento de una de las ciudades vacceas más relevantes del norte de la Península Ibérica.

El posible hallazgo se ha conocido durante la undécima campaña arqueológica impulsada por la Asociación en Busca de Intercatia que se está desarrollando estos días.

La responsable de las excavaciones, Noelia Gutiérrez, ha explicado que el descubrimiento supone "una novedad relevante" porque permite ampliar el foco de la investigación.

"Hasta ahora estaba centrada en el urbanismo y las viviendas y ahora se puede orentar hacia el abastecimiento de agua y la organización de la ciudad", ha explicado.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que ha visitado las excavaciones junto al alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón.

"Este hallazgo permitirá conocer mejor quiénes éramos y cómo vivíamos", ha profundizado Armisén, al tiempo que ha subrayado que muchos de los sistemas que hoy utilizan las ciudades "no sehan inventado, sino modernizado".

El equipo arqueológico ha explicado que las excavaciones se desarrollan sobre la zona urbana de Intercatia, junto a la calle principal, donde ya se han identificado varias viviendas y un trazado urbano de origen vacceo reformado posteriormente por los romanos.

En este sentido, han señalado que el objetivo de la investigación sigue siendo documentar la ciudad vaccea, aunque hasta ahora los niveles excavados han accedido principalmente a los restos de época romana, porque los vestigios vacceos aparecen en estratos más profundos.

Los trabajos de excavación de la ciudad de Intercatia se iniciaron en 2015 y se van desarrollando durante un mes cada verano. En el yacimiento trabaja un equipo formado por entre seis y siete arqueólogos y dieciséis voluntarios, que avanzan en una excavación de gran complejidad por la extensión del yacimiento y la dureza del terreno.

El alcalde de Paredes, Luis Calderón, ha destacado que once años de campañas han permitido cumplir objetivos científicos y patrimoniales, además de generar nuevas líneas de investigación.

También ha recordado que el hallazgo el año pasado de siete estrígilos romanos (instrumentos de higiene corporal) situó a Intercatia en un lugar relevante dentro del contexto arqueológico nacional por la escasez de piezas similares encontradas en España.

El edil ha defendido el valor social del proyecto, ya que cada verano reúne a especialistas y voluntarios y especialistas en un "ecosistema educativo" que ayuda a divulgar el patrimonio a la vez que sirve para dinamizar el medio rural.

La Diputación de Palencia financia desde 2016 las campañas arqueológicas de la provincia, con una inversión total que supera los 350.000 euros.