El PP ampliará hasta las 2.600 hectáreas el suelo industrial en CyL "de calidad" y dotado de energía renovable

SEGOVIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes la voluntad de ampliar hasta las 2.600 hectáreas la superficie para suelo industrial "de calidad, flexible, accesible y dotado de energía renovable", que, según ha reconocido el 'popular', es algo "muy demandado" por todas las empresas.

A esto ha añadido la necesidad de que el suelo industrial de Castilla y León sea "competitivo" y "a bajo precio". "Todos tenemos claro que suelo industrial es igual a implantación de nuevas empresas y que suelo industrial es sinónimo de oportunidades, de creación de empleo y de creación de población en nuestra tierra", ha defendido Fernández Mañueco con motivo de su visita este lunes a las instalaciones de la empresa 'Moggaro Aluminium Yachts' en Valverde del Majano (Segovia).

El candidato del PP ha recordado al respecto que en estos momentos se están llevando a cabo 1.400 hectáreas de suelo industrial en distintos polígonos de las nueve provincias de Castilla y León tras lo que ha avanzado que el programa electoral del Partido Popular incluirá el compromiso de ampliar la superficie a 2.600 hectáreas.

El objetivo, ha insistido Fernández Mañueco, es seguir apoyando "de forma decidida" a cuantos quieran implantarse, crecer, innovar y crear empleo de calidad en Castilla y León. En el caso concreto de Segovia ha recordado el proyecto de 'Los Hitales' de Bernuy de Porreros, "llamado a ser uno de los mayores de la Comunidad, o el de 'Las Mangadas' en Abades, acompañados por el desarrollo del plan industrial de Segovia ya está en marcha con más de 89 millones de euros.

Fernández Mañueco ha confirmado que el Partido Popular presentará esta semana el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones autonómicas del 15 de marzo que incluirá, entre otros, los proyectos del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que, según ha vuelto a criticar, fue "bloqueado al unísono" por PSOE y por Vox.

"Es lo primero que abordaremos y les puedo garantizar que cumpliremos", ha aseverado el candidato del PP a la reelección en la Presidencia de la Junta. Entre los compromisos presupuestarios ha recordado la pretensión de duplicar hasta los 5.000 euros las ayudas por nacimiento de hijo y de ampliar a más familias el bono infantil de 200 euros para la realización de actividades de ocio, deportivas o culturales.

Por otro lado, se ha comprometido a ampliar las medidas de apoyo al campo y a incrementar las bonificaciones para los contratos de seguros agrarios junto a la puesta en marcha de dos fondos para la modernización del ganado extensivo y para la modernización del plan del ovino.

A esto ha añadido la pretensión del PP de implantar un bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos de Castilla y León en un mensaje de apoyo al colectivo de trabajadores por cuenta propia frente a la subida de cotizaciones a la Seguridad Social que ha achacado al Gobierno de España.

Mantener el autobús gratuito y seguir incrementando los helicópteros medicalizados en todas las provincias son otras de las medidas incluidas en los presupuestos para 2026 que se ha comprometido a volver a impulsar. En este punto, ha anunciado que el helicóptero medicalizado para la provincia de Segovia estará "antes del verano".

"Invertir en esta tierra, en Segovia, y en Castilla y León es siempre un acierto", ha concluido el candidato del PP a la reelección en la Presidencia de la Junta que ha reivindicado también que el Partido Popular ofrece "el mejor proyecto" y "una apuesta clara por el futuro de Segovia y de Castilla y León" donde "siempre" han cumplido.



