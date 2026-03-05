El PP asegura que CyL "se juega" el 15M que el "sanchismo no meta las manos en los servicios públicos"

1066173.1.260.149.20260305135800 La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, atiende a los medios en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo Castilla y León "se juega" algo "muy importante" y es que el "sanchismo no meta las manos en los servicios públicos".

"No queremos para la ámbitos tan importantes como la sanidad o la educación de Castilla y León la gestión que se hace en el ámbito de la red ferroviaria y de carreteras en España", ha expresado la 'popular' en declaraciones a los medios durante su visita al centro hospitalario Benito Menni de Valladolid.

A este respecto, ha remarcado que Castilla y León tiene los "mejores datos" del país en educación y ha ensalzado la "gestión impecable" en materia sanitaria del jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por eso el objetivo es que esta situación se mantenga y el "sanchismo no meta las manos en su gestión", lo que "perjudicaría a la mayoría de los castellanos y leoneses".

Precisamente, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP ha asegurado que la agenda social del partido es "permanente" y así se pone de manifiesto en aquellas administraciones donde gobiernan los 'populares'.

Fúnez ha detallado que se ha mantenido este jueves una reunión con la Federación de Jubilados de Valladolid para sentarse con los mayores y conocer sus necesidades, en tanto en cuanto el objetivo del PP con Alberto Núñez Feijóo es impulsar un proyecto para garantizar cuestiones "absolutamente básicas".

"No podemos jugar con los mayores y lo que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los meses al utilizar a los mayores para negociar seguir en La Moncloa al mezclar mayores con ocupas es absolutamente denigrante e indigno de un gobierno", ha reflexionado la 'popular'.

Por todo ello, ha destacado la necesidad de trasladar a los mayores que con el PP "eso no se hará nunca" ya que se va a garantizar que "las pensiones se van a revalorizar cada año". "Lo hemos hecho siempre que hemos gobernado, ya que el único que congeló las pensiones fue Zapatero", ha ahondado.

Todo ello en la medida en que los mayores "necesitan certidumbres y certezas, las certezas del Partido Popular y del presidente Mañueco en Castilla y León", ha sostenido, un punto en el que ha incidido en que esto "pasa por garantizar la revalorización de las pensiones y por mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos".