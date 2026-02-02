PP de Burgos renueva el 78,5% de su lista a las Cortes con MArta Arroyo a la cabeza y Alejandro Vázquez segundo

BURGOS 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP de Burgos ha dado a conocer la lista para las elecciones del próximo 15 de marzo a las Cortes de Castilla y León con una renovación del 78,57 por ciento con relación a la de hace cuatro años ya que tan sólo repiten Marta Arroyo y Alejandro Vázquez.

En la lista burgalesa, de los 11 parlamentarios son los que tiene derecho a elegir, hay seis mujeres y cinco hombres y está encabezada por la que fuese alcaldesa de Salas de los infantes, Marta Arroyo, trabajadora de la Diputación Provincial de Burgos, quien en los comicios de 2022 ocupó el puesto ocho.

Como número dos aparece el actual consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien repite en la misma posición que hace cuatro años.

Como número tres está Belén Vélez, concejala en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Burgos; que entra por primera vez en la lista, en cuatro; Luis Alberto Rasero, alcalde de Villalba de Duero y trabajador autónomo; en el cinco, Sara González, profesora de la UBU, doctora de ingeniería de Caminos Canales y Puertos y en el seis, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna.

En el puesto siete, Marta Álvarez, licenciada en derecho por la Universidad de Valladolid y teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Obras y Urbanismo en el Ayuntamiento de Briviesca; en el octavo Mario Ortega, alcalde de Presencio desde el año 2015, que es jefe de servicio de Recogida Selectivas de Residuos en la provincia de Burgos.

En el puesto número nueve la enfermera militar y técnico de diseño, jubilada, María Cruz Hernaiz; el director provincial de Educación, José Antonio Antón, ocupa el décimo puesto y la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, cierra la lista en el úndécimo puesto. Cómo suplentes figuran Javier Diez, Rosario Maínez y César Rico.