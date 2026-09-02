El PP carga contra el Gobierno por la gestión en Ceuta: "Es un Ejecutivo totalmente fallido"

ZAMORA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha cargado este miércoles contra el Gobierno por la gestión en Ceuta al asegurar que se trata de un Ejecutivo "totalmente fallido".

Lo ha hecho durante durante su visita a Toro en las horas previas a las movilizaciones convocadas al pie de los ayuntamientos de las ciudades de España.

"Por mucho menos, un Gobierno habría dimitido en bloque", ha advertido García, que ha comparecido junto a los responsables del PP de Zamora.

"La mayoría de los españoles va a participar de estas concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Estoy convencida de ello, porque los españoles están hartos de que este Gobierno haya estado un mes de vacaciones y mintiendo", ha incidido la responsable 'popular'.

La parlamentaria también ha lamentado que, "a día de hoy, el Gobierno no sea capaz de decir cuántos inmigrantes ilegales permanecen en Ceuta ni cuándo van a ser retornados".

"Lo vimos el pasado lunes en la entrevista que dio el presidente del Gobierno", ha asegurado García, que ha opinado que, en Ceuta, ha habido "una violación de fronteras y un ataque a la soberanía nacional y a la integridad territorial".

"El Gobierno lo sabía", ha recalcado Alicia García, que ha incidido en el mensaje de que la gestión de la crisis "es sencillamente una vergüenza". "¿A quién protege Sánchez?, ¿qué tiene que esconder?, ¿qué relaciones tiene con Marruecos?, ¿qué oculta?", se ha preguntado la senadora, que ha abogado por exigir al Ejecutivo "que diga la verdad".

"Aquí no ha fallado el Estado", ha subrayado García, que ha remarcado que "la Guardia Civil ha actuado, la Policía Nacional ha actuado y los militares han actuado".

"Quien ha fallado es el Gobierno al completo", ha considerado la senadora, que ha asegurado que ministros como Fernando Grande Marlaska serán reprobados en la Cámara Alta "por una situación que es inadmisible".

Para finalizar, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en riesgo la soberanía nacional y "ha permitido que cunda el pánico en una población ceutí que se ha sentido profundamente abandonada por su Gobierno".