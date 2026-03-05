El PP cede la palabra a ocho ciudadanos para dirigirse a los votantes por carta en la iniciativa 'De tú a tú'

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla y León ha repensado al tradicional 'mailing' electoral y para las elecciones autonómicas del 15 de marzo ha decidido ceder la palabra a ocho ciudadanos de la Comunidad que han sido los encargados de dirigirse a los votantes por carta en la iniciativa 'De tú a tú'.

El PP ha explicado que estos ocho ciudadanos, algunos afiliados al PP y otros no, han escrito una carta según su propio criterio y ha informado de entre ellos hay hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores y personas mayores del mundo rural y urbano, autónomos y madres y padres de familia.

"En esta campaña no quiero que los ciudadanos reciban únicamente mi voz, sino la de personas reales que viven, trabajan y sueñan en nuestra tierra", ha explicado el presidente autonómico del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha aclarado que la decisión de no firmar la tradicional carta electoral no supone dar un paso atrás ya que busca "dar un paso más hacia los ciudadanos".

"Mi compromiso es escuchar y estar cerca. Si queremos que la política vuelva a conectar con la sociedad, debemos empezar por reconocer que la voz más importante es la suya", ha defendido Fernández Mañueco que ha argumentado que Castilla y León no se entiende desde un despacho y sí desde el campo, las aulas, los hospitales, los comercios o desde cada familia.

Fernández Mañueco ha incidido en que esta acción refleja una manera de entender la política. "Siempre he defendido que el PP es el partido de la gente, el que mejor conoce esta tierra porque está presente en cada pueblo y en cada barrio. Estas cartas son la mejor prueba de ello: no son palabras impostadas, son testimonios reales", ha reivindicado el candidato.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el PP ha explicado que la iniciativa 'De tú a tú' parte de la idea de hacer "una comunicación más humana en un contexto cada vez más digitalizado". Para ello, ha apostado por "la cercanía" y por "la humanidad" que representan las personas que han escrito las ocho cartas que, según insiste el PP, "no son textos políticos al uso".

En las misivas, los ciudadanos hablan de lo que quieren y cómo quieren para lo que usan su propio estilo y criterio. El PP ha explicado que estos ciudadanos hablan de oportunidades en el medio rural, de la importancia de los servicios públicos, de conciliación, de empleo, de futuro para los jóvenes y de calidad de vida para los mayores, y también de arraigo, de identidad "y de orgullo por pertenecer a una tierra extensa y diversa".

El PP defiende que en un "territorio amplio y heterogéneo" como Castilla y León, la personalización del mensaje "se convierte en un reto y también en una oportunidad" e insiste en que con la iniciativa 'De tú a tú' busca que cada ciudadano sienta que la política no le habla de forma genérica, "sino que atiende a su realidad concreta".

Los firmantes son Jaime, Carmen, Carlos, Beatriz, Ernesto, Rosana, Consuelo y Antonio, hombres y mujeres reales y de distintas provincias, edades y ámbitos laborales que explican en primera persona su visión de Castilla y León, sus preocupaciones cotidianas y los motivos que influirán en su decisión de voto.



