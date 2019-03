PP convalida en solitario el Decreto sobre puestos de difícil cobertura que oposición ve tardío y electoralista

Publicado 27/03/2019 14:48:46 CET

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha convalidado este miércoles en solitario el Decreto-Ley de la Junta sobre medidas urgentes en materia de sanidad para incentivar económicamente los puestos de difícil cobertura y la productividad vinculada al cumplimiento de objetivos para hacer frente al déficit de médicos especialistas en Atención Primaria --médicos de familia y pediatras--, un problema "estructural" que sufre todo el país pero que ha motivado la "extraordinaria y urgente necesidad" de la iniciativa legislativa, según ha defendido el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.

"No sean tímidos, no se limiten a abstenerse, apoyen el Decreto-Ley porque con ello apoyan la mejora de la Atención Primaria y contribuyen a solucionar un problema importante de la sanidad española y también de Castilla y León", ha pedido el consejero a los grupos en la oposición que se han abstenido por considerar que la norma, "muy mejorable", llega "tarde, muy tarde" para solucionar unos problemas que "vienen de largo" y para los que "las prisas no son buenas", a lo que han añadido un "cierto matiz oportunista y electoral".

Así lo han asegurado Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, como Isabel Muñoz, de Podemos, y Mercedes Martín, del PSOE, que han coincidido en que la "única extraordinaria necesidad" de este Decreto-Ley son las "urgencias electorales" del PP por lo que han reprochado a la Junta que haya esperado al último pleno de la Legislatura para aplicar medidas para solucionar un problema que han negado durante cuatro año "e ignorado casi diez".

"Toma castaña", ha espetado Muñoz tras leer las motivaciones de un Decreto-Ley que se queda corto y que es "a todas luces insuficiente" ya que, entre otras cosas, contempla una "discriminación clara y dolorosa" hacia el colectivo de enfermeras y de fisioterapeutas cuando en la mayoría de los casos son los realizan más desplazamientos.

"No han sido ejemplarizantes", ha continuado la procuradora de Podemos que ha acusado a la Junta de haberse pasado "por el arco del triunfo" la labor del grupo de trabajo de Atención Primaria que, según ha recordado, se creó para este fin en lo que ha considerado un ejemplo de las actuaciones de cara a la galería de la Junta para al final adoptar "decisiones unilaterales".

En el caso del PSOE, Martín ha instado a la Junta a ser "valiente" y a potenciar "mucho más" la enfermería ya que está muy cualificada y, al mismo tiempo, infrautilizada. "Es un reflexión para quien proceda", ha apuntado la procuradora socialista que, como el resto de los procuradores que han intervenido en este debate, se ha despedido de su vida parlamentaria con un mensaje de respeto y de aprecio y deseo de "suerte y de salud física, mental y emocional" a los futuros procuradores.

Por parte de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha lamentado que la fórmula del Decreto-Ley haya impedido mejorar una norma en la que, en su opinión, se ha perdido la oportunidad de analizar los elementos incentivadores, los mismos que se aprobaron en 2012, con dudas sobre si algunas medidas son verdaderamente incentivadoras, como la ponderación de algunos grupos.

El consejero de Sanidad ha recordado que las medidas de este Decreto-Ley "complementan" otras adoptadas con anterioridad entre las que destaca la prolongación del servicio activo, la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad o la convocatoria de plazas y concursos, entre otras.

Dicho esto, ha hecho un nuevo llamamiento al Ministerio para que complemente también estas medidas con la acreditación de las unidades docentes pendientes, el aumento de las plazas en la actual convocatoria, la extraordinaria convocatoria en el MIR y la agilidad en la homologación de titulaciones de los profesionales que así lo han solicitado.

EL DECRETO

El Decreto contempla incentivos por 36 millones de euros que se concretarán en los distintos centros de gestión mediante un 'Pacto de Objetivos' donde se determinarán los aspectos concretos que del Plan de Gestión afecten a cada Servicio, Unidad o Equipo, y se definirán las metas a alcanzar, los parámetros de evaluación y la verificación de su grado de cumplimiento. Se recupera así este instrumento de incentivación de los profesionales que fue paralizado en 2012 como consecuencia de la situación económica de la Comunidad.

Para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Atención Primaria en la Gerencia Regional de Salud, se tendrán en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y se declararán, en su caso -si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos-, de difícil cobertura.

A través de esta norma se establecen también una serie de medidas incentivadoras, entre las que se incluye el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, destinado a remunerar al personal que desempeñe estos puestos, especialmente para las categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.

Otras medidas son la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.

En cuanto a las medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria, con carácter excepcional, durante los años 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.

También hay medidas sobre servicios de transporte a la demanda en los casos en los que fuera preciso para poder ofrecer la cobertura asistencial oportuna en aquellos supuestos en los que no fuera posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Se modifica para ello la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Catilla y león, añadiendo en la misma una Disposición adicional única que regula esta materia.

Con esta medida se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la Zona Básica de Salud mediante un transporte a demanda que resultará gratuito para el usuario.