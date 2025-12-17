PP defiende que las nueve provincias caminan hacia la recuperación demográfica, unos datos "para aplaudir"

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) - La procuradora del Partido Popular María de los Ángeles Prieto Sánchez ha defendido este miércoles que todas las provincias de Castilla y León caminan hacia la recuperación demográfica y ha considerado que se trata de unos datos "para aplaudir".

Prieto ha destacado que Castilla y León ha recuperado 39.602 habitantes entre 2022 y 2025, de los que 18.501 habitantes se han recuperado en el último año, un balance "muy positivo" y "un logro" de la Legislatura que llega ahora a su fin, tras lo que ha insistido en que el Gobierno de Fernández Mañueco ha conseguido revertir la tendencia de los últimos años.

La procuradora del PP ha significado estos datos en la argumentación en contra de la moción del Grupo Socialista con medidas en materia de lucha contra la despoblación, como crear un repositorio de estudios, encuestas e informes cuando, según ha recordado Prieto, ya existe un almacén de datos multidimensional, el Sistema de Información Estadística de la Junta, accesible para todos en la página web.

"No sé usted si será candidata o no, pero lo que ha hecho es un mitin absoluto en defensa del Gobierno de Fernández Mañueco", ha ironizado por su parte el procurador socialista Eugenio Miguel Hernández Alcojor que ha defendido a modo de ejemplo que sólo se podrá juzgar si las políticas aplicadas son eficaces o no si se conocen los informes de impacto demográfico y los documentos de evaluación interna o externa.

La moción socialista ha sido rechazada por los grupos Popular y Vox y por los dos procuradores no adscritos. El procurador de Vox Ignacio Sicilia ha situado el problema de la despoblación en el actual modelo y ha defendido que la principal solución pasa por fomentar la natalidad.

"¿Cómo se repone a los que fallecen? Con natalidad, ¿cómo se repone a los mayores? con natalidad, fomentando las políticas de natalidad y ayudándolos a las familias a que tengan hijos", ha reiterado el procurador de Vox que ha exigido por otro lado que los ciudadanos foráneos "que tengan que venir" lo hagan cumpliendo la ley y las costumbres españolas y para ganarse la vida trabajando.

La moción socialista ha contado con el voto a favor del resto de los partidos en la oposición si bien la procuradora de Soria ¡Ya! Leila Vanessa García Macarrón ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de la "situación de abandono institucional" que vive su provincia.

García Macarrón ha lamentado además que la Proposición de Ley de Medidas contra la Despoblación impulsada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! vaya a quedar "en el cajón" cuando era "una ley útil y necesaria".

Finalmente, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha defendido que para intentar revertir "el drama de la despoblación" hay cuatro "pilares irrenunciables", servicios públicos "que tienen que llegar a todo el mundo y en condiciones dignas y decentes", más y mejores infraestructuras, empleo digno y la aportación de la inmigración.

También ha dado su voto favorable el procurador por Valladolid Francisco Igea para atajar "el problema esencial" de la Comunidad Autónomas si bien ha considerado que la iniciativa socialista debería haber llegado "más allá".

Hernández Alcojor ha aprovechado su último turno de palabra para despedirse de su responsabilidad como procurador socialista por Ávila y para "rogar" a todos los políticos que trabajen juntos para mantener vivo el espíritu convivencia. "Si llega el momento en el que algunos de los comentarios que aquí se han dicho se convierten en realidad, mal me temo el futuro que nos depara", ha augurado.