El PP exige al Gobierno "todo el esfuerzo" para reivindicar el papel de Gaudí y colaboración con el resto de entidades

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos (tercero por la izquierda), ha visitado este viernes el Palacio Episcopal de Astorga (León). - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido al Ejecutivo central "todo el esfuerzo" para reivindicar el papel de Antoni Gaudí, así como su colaboración con las administraciones autonómicas y municipales en la celebración del Año Gaudí 2026, en el centenario del fallecimiento del arquitecto.

"Hay que, por supuesto, reivindicar su figura en este centenario de su muerte", ha recalcado y ha añadido que las acciones encaminadas a ensalzar la figura de Gaudí no deben concentrarse únicamente en Cataluña, ya que hay un edificio del arquitecto en Cantabria y dos en la provincia de León desde donde también es necesario impulsar su legado.

El apoyo a la celebración del Año Gaudí ofrece, según ha destacado, la posibilidad de investigar y profundizar la vida y obra de un hombre "extraordinario". "Lo que pasa es que en el gobierno central hay muy poco interés por la cultura. Desgraciadamente tenemos un ministro que pretendía convertirse en un ejemplo de algo y si algo es, es la nada", ha apostillado.

Para Jaime de los Santos la cultura "atraviesa la vida de cualquier ser humano" y, para un gobierno responsable, tendría que ser una política "de primera". En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo central, "con salir de sus líos", ya tenga "bastante".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP se ha pronunciado de este modo en Astorga (León), una "maravillosa ciudad" que demuestra que en España, si hay algo, es "cultura en mayúsculas". Además, es un "regalo" poder ver en el marco del Año Gaudí uno de los pocos edificios del arquitecto que hay fuera de Cataluña, en alusión al Palacio Episcopal, un edificio en el que "la arquitectura se pone a disposición del hombre".

Jaime de los Santos ha insistido en que Gaudí es "uno de los mejores arquitectos de todos los tiempos en España" que creó una manera "absolutamente diferente" de concebir la arquitectura.

En su visita al Palacio Episcopal de Astorga Jaime de los Santos ha estado acompañado por la diputada leonesa del PP Silvia Franco y el alcalde de la capital maragata, José Luis Nieto.