El PP llama a los zamoranos a concentrarse en apoyo de Ceuta. - EUROPA PRESS

ZAMORA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha llamado a los zamoranos a concentrarse en apoyo de Ceuta en una cita que tendrá lugar frente al Ayuntamiento a las 20.00 horas de este miércoles 2 de septiembre.

El presidente de la formación en la provincia, José María Barrios, ha comparecido en la sede de la organización para hablar de este tema y para remarcar que el grupo municipal del PP en Zamora registrará la convocatoria en la capital, al igual que en otras localidades de España donde gobierna la izquierda.

El PP considera que la situación vivida en Ceuta trasciende el debate migratorio y "constituye una grave crisis humanitaria y fronteriza que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y ha provocado una enorme presión sobre los servicios públicos de la ciudad autónoma".

Desde el PP de Zamora se destaca especialmente la actuación del presidente de Ceuta y de los ciudadanos ceutíes, a quienes reconoce haber estado "a la altura de las circunstancias" ante una situación extraordinariamente difícil.

Asimismo, los 'populares' han denunciado "la falta de respuesta" del Gobierno de España ante la petición de ayuda realizada desde Ceuta y han criticado que el presidente del Gobierno abandonara la ciudad en un momento de especial gravedad, mientras, según señalan, "las playas y plazas ceutíes se encontraban ocupadas por personas que habían cruzado ilegalmente la frontera".