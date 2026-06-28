PP lleva al Pleno una moción para agilizar la cesión de un local en La Victoria para ampliar el Centro de Vida Activa

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valladolid llevará al Pleno de este lunes una moción para instar a la Tesorería General de la Seguridad Social a agilizar la cesión al Consistorio del local situado en la planta baja del edificio de la calle San Sebastián número 3, con el objetivo de ampliar el Centro de Vida Activa de La Victoria mediante la incorporación de unidades de estancias diurnas.

Según ha señalado el Grupo Popular en un comunicado recogido por Europa Press, el inmueble alberga actualmente en su primera planta el Centro de Vida Activa de La Victoria, mientras que la planta baja ha sido utilizada hasta fechas recientes por la Gerencia Regional de Salud con fines sanitarios.

El PP ha explicado que, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud comunicó a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución del inmueble, tras lo que el Consistorio solicitó su utilización para ampliar las instalaciones municipales.

En la moción se defiende que la atención a las personas mayores mediante programas de envejecimiento activo y el apoyo a las familias cuidadoras a través de servicios como las estancias diurnas es "una prioridad" por los beneficios que aporta a la salud y la calidad de vida de los usuarios y sus familiares.