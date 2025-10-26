PP pedirá en el Pleno de Valladolid exigir al Gobierno una auditoría externa de las pulseras de control de maltratadores

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular defenderá en el Pleno de este lunes, 27 de octubre, dos mociones en las que reclamará al Gobierno la contratación de una auditoría externa sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Comete de pulseras telemáticas para maltratadores y la autorización de ocupación de suelo para la construcción de una pasarela para el itinerario peatonal y ciclista sobre la Autovía de Castilla A-62 entre la Avenida de Gijón y Fuente Berrocal - La Galera.

En la primera de las mociones los 'populares' también instarán al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Valladolid.

Esto incluye el número de víctimas afectadas de la provincia de Valladolid, el número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos en la provincia de Valladolid, la tipología de fallos detectados y la duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.

En el documento de la moción, del que se hace eco Europa Press, los 'populares' han señalado que la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, es una de las expresiones "más intolerables de desigualdad en la sociedad".

Una de las principales herramientas en esta materia es el sistema de control telemático Cometa, destinado a supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los juzgados.

Sin embargo, desde el cambio de empresa adjudicataria en 2023, se han producido "fallos graves" en el funcionamiento de estos dispositivos, han criticado los 'populares', que consideran que estos errores "no son incidencias puntuales", como pretende hacer creer el Ministerio de Igualdad.

PASARELA EN LA A-62

De igual forma, el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de este lunes una moción para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que autorice la ocupación de suelo para la construcción de una pasarela para el itinerario peatonal y ciclista sobre la Autovía de Castilla A-62 en el entorno del enlace de Fuensaldaña para poder dar continuidad al proyecto constructivo de acera y carril bici entre la Avenida de Gijón y Fuente Berrocal - La Galera.

Los 'populares' señalan que la reivindicación por parte de los vecinos de Fuente Berrocal y la Galera de poder tener vías peatonales y ciclistas que les conecten a la ciudad se ha producido en el tiempo y ha pasado por multitud de situaciones con los diferentes gobiernos municipales.

También han recordado que en el anterior mandato, año 2021, el Consistorio anunció una inversión de 1.800.000 euro para el proyecto de la mejora de accesos y se daba un plazo de un año para su ejecución.

Dos años después, en enero de 2023 los vecinos realizaron marchas peatonales reivindicando de nuevo la realización de estas infraestructuras llegando incluso a decir públicamente que el equipo de gobierno "estaba mareando la perdiz" y no les daba respuestas concretas.

Ya en este mandato y en el concejo abierto celebrado el 1 de abril de 2024 se les explicó a los vecinos que las expropiaciones estaban en su recta final y que una vez llevadas a cabo se procedería a la adjudicación de la obra.

El pasado 23 de septiembre la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de la primera fase de las obras de construcción de las aceras y carril bici de la Carretera de Fuensaldaña entre la Avda. de Gijón y la factoría de Lingotes Especiales.

No obstante, el Grupo Municipal Popular ha señalado que para poder comenzar con la realización del proyecto de la segunda Fase es necesario superar la barrera que supone la Autovía de Castilla A-62 con una pasarela que permita el tráfico peatonal y ciclista.