PP pide la abstención de los diputados socialistas de CyL a la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia

La portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sol Cruz Guzmán, ha llamado a la abstención "al menos" de los diputados socialistas por Castilla y León en la votación que tendrá lugar mañana, martes 7 de octubre, de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y para dejar de considerarla patrimonio cultural.

La iniciativa ciudadana 'No es mi cultura', que representa a unas 200 asociaciones animalistas, está sustentada en un total de 715.606 firmas y cuenta con el respaldo de buena parte de los socios parlamentarios del PSOE.

"Esto no va de derechas ni de izquierdas y por eso pediremos al Partido Socialista, a los diputados de Castilla y León, que mañana por lo menos se abstengan ante lo que para nosotros es una censura a la tauromaquia", ha explicado Sol Cruz Guzmán que ha pedido la libertad de voto para los parlamentarios socialistas de los territorios con tradición taurina, como Andalucía, Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra, Madrid o Castilla y León.

"Pedimos por lo menos la abstención para quitar las manos ideológicas de parte de nuestra cultura", ha reiterado la parlamentaria del PP tras lo que ha defendido que la tauromaquia "es un hecho cultural" que "no se puede patrimonializar".

Sol Cruz Guzmán ha abogado también por seguir el ejemplo de otros parlamentos, como el francés o el portugués, en los que se han producido situaciones similares con leyes promovidas desde los grupos animalistas, y en los que se ha considerado que la historia, la tradición y la cultura "están por encima" y "han dado carpetazo de manera tajante" a la propuesta.

La portavoz del PP en el área de Cultura ha advertido de que la ILP que se tomará en consideración en el Pleno de mañana "intenta enmascararse como una distribución de competencias" y ha explicado que lo que persigue realmente es la prohibición de la fiesta de los toros, tras lo que ha hecho especial hincapié en que la tauromaquia es "un hecho cultural incontestable" en un país en el que más del 60 por ciento de los municipios desarrollan festejos taurinos.

Sol Cruz Guzmán ha recordado por último que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa en la Comisión de Cultura para pedir que se cumpla con el mandato de la ley vigente, entre ellas la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

"Si de algo estamos convencidos es que --la tauromaquia-- es patrimonio de todo, patrimonio cultural e inmaterial de España que defenderemos mañana con todas nuestras fuerzas", ha aseverado la portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados en su visita esta lunes a Valladolid donde ha estado acompañada por los parlamentarios vallisoletanos Arenales Serrano, Eduardo Carazo y Mercedes Cantalapiedra.

La diputada vallisoletana se ha dirigido en concreto al secretario provincial del PSOE, Óscar Puente, para saber qué piensa de una ILP que, según ha asegurado, va en contra del sentir de los 225 municipios de la provincia en los que los toros son parte fundamental de sus fiestas patronales.

"En todos y cada uno de ellos --de los pueblos-- una de la actividades más importante son los toros, los encierros, las novilladas, los concursos de cortes, las corridas de toros...", ha explicado Cantalapiedra que ha reiterado su pregunta al secretario provincial del PSOE para saber si defiende ponerse al lado de una ILP que el PP ha comparado con "ideología pura y dura marcada por el sectarismo de la izquierda".