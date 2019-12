PP pide rechazar un pacto de investidura que cuestione la unidad de España y ve "cutre" la actitud de Sánchez

Publicado 13/12/2019 17:56:11 CET

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo Pleno de las Cortes, que se celebrará los próximos 17 y 18 de diciembre, una Proposición no de Ley (PNL) en la que buscará la unanimidad de Castilla y León frente a un pacto de investidura que cuestione la unidad de España, la Constitución o no reconozca que "no hay conflicto político" con Cataluña.

Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien ha criticado la actitud "cutre" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de querer "maquillar" el compromiso asumido con ERC de negociar con JxCat de reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con una consulta a todos los presidentes de comunidades autónomas, algo "inédito" en Democracia.

De la Hoz ha defendido, a pesar de las críticas de otros grupos, que la cuestión "tiene mucho que ver con Castilla y León" porque el propio presidente del Gobierno ha "querido, de forma extraordinaria", escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas antes de negociar un pacto de investidura.

El PP considera que es una "actitud cutre" porque trata de maquillar el compromiso de Sánchez con ERC, pero aún así ha señalado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hablará y dialogará con el presidente en funciones u "oficial" pero al mismo tiempo ha lamentado que hace cinco meses que el jefe del Ejecutivo autonómico está esperando para abordar con él problemas como la financiación, la Política Agrícola Común, la despoblación o la carencia de infraestructuras.

"Esperando en balde" y ahora, de forma repentina, deprisa y corriendo", ha señalado De la Hoz, pretende llamar a los presidentes para "disimular" este compromiso.

El portavoz 'popular' ha insistido en que Fernández Mañueco atenderá "con respeto" al presidente y le expondrá el parecer de Castilla y León, "que no es otro" que la defensa de los intereses de la Comunidad, que también es la defensa de la Constitución.

FIJAR POSICIÓN

Así, en la misma línea ha asegurado que se presenta la PNL para su debate en el próximo pleno, con la intención de fijar "de forma clara y contundente" la posición de toda la Cámara en relación con la investidura y la negociación del PSOE con ERC.

En concreto, ha añadido, se pide que se afirmen tres principios "extraordinariamente básicos" de lo que ha de ser la cofiguración ordenada y constitucional de España, que se está cuestionando no por ERC, que considera "normal", sino por el PSOE.

Por ello, ha explicado que se pide que la Cámara diga algo "tan sencillo y evidente" como que España es "una nación" y dentro de ella no caben "más naciones" como dice el líder del PSC, Miquel Iceta, que no es "plurinacional", que no hay conflicto político con Cataluña, algo que ha asegurado que decía Pedro Sánchez hace pocos días cuando decía que era un "conflicto de convivencia".

En tercer lugar, la PNL recoge también que no cabe instrumento de negociación bilateral alguno entre el Estado y Cataluña más que los previstos en la Constitución y el Estatuto catalán y menos que se plantee hablar de la configuración del territorio o del reconocimiento de derechos que no ampara la Constitución como pudieran ser la autodeterminación o el referéndum.

Raúl de la Hoz ha añadido que se trata de "dejar a las claras" quién está en la defensa de la Constitución y ha incidido en que dentro del PSOE han surgido voces críticas con la negociación que se lleva a cabo para la investidura como las de Javier Lambán, Emiliano García-Page, Felipe González o Alfonso Guerra.

Sin embargo, ha apuntado a que en Castilla y León el PSOE y su líder, Luis Tudanca, están "absolutamente callados", por lo que considera que es el momento de que digan "de forma clara" que hay una nación, que no hay conflicto político y que no hay negociación bilateral posible en un plano de igualdad.

"Algo sencillo, evidente", ha añadido Raúl de la Hoz, quien espera que el PSOE esté en la defensa de la Constitución "y no en la justificación de apaños de quien piensa en sí mismo como Sánchez".

SOLUCIÓN "FÁCIL"

A este respecto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado que el PP trate de hablar de "otra cosa" que no sean los problemas de la Comunidad ante la ausencia de proyecto para ella.

Sin embargo, ha respondido al PP que aunque quien tiene el mandato de intentar logra la investidura es de quien ha ganado dos veces las elecciones es algo que depende de "todos", también del PP y de Cs, y se puede resolver "de forma fácil".

Así, ha señalado que la solución pasaría por que Fernández Mañueco "ordene" a los 13 diputados del PP que hay en Castilla y León que voten a favor de Sánchez y se acabará el problema. "Pero para ello el señor Mañueco tiene que pintar algo en el Partido Popular, que lo dudo", ha señalado Tudanca, quien cree que si votaran a favor se acabaría el debate sobre la influencia de otros grupos en la conformación del Gobierno.

Sin embargo, ha insistido en que en las Cortes le gustaría que se hablara de la PAC, despoblación, desarrollo rural, educación, o de la gente, porque "les pagan para eso", aunque no les eligieran para ello porque también "perdieron las elecciones" y cree que estaría bien que se pusieran "de una vez a ello", aunque "decisión tras decisión que toman o no toman demuestran que son unos inútiles".

Tudanca se ha hecho referencia a otro "varapalo" que han dado los tribunales al concurso de traslados después del "fiasco" de las 35 horas, que dejará a miles de funcionarios "en la estacada" porque "no saben hacer nada bien".

El líder socialista y portavoz en las Cortes ha rechazado que les den "lecciones de constitucionalismo" porque ellos han defendido la Constitución y votado a favor y el PP "no", por lo que ha pedido que ahora "no se pongan dignos" en las Cortes.

Por su parte, el procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha calificado de "muy poco serio" y de "falta de respeto, grave y preocupante" que "nuevamente" el PP presente una iniciativa que nada tiene que ver "con Castilla ni con León".

A este respecto, ha señalado que "como Mañueco está absolutamente desaparecido" y "dada la preocupación que tiene" con Cataluña "quizá esté sopensando trasladar la sede de la Presidencia al Palacio de la Generalitat" porque considera que la formación invierte "más esfuerzos" en hablar de Cataluña "que en solucionar los perentorios y acuciantes problemas que afectan a Castilla y León".