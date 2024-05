PP pide seguridad jurídica "para que los propietarios saquen sus viviendas al mercado del alquiler con garantías"

SEGOVIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo nacional de Vivienda y Ocupación del PP, José Ramón Díez, ha insistido en la necesidad de ofrecer un marco de seguridad jurídica "que dé garantías a los propietarios de viviendas para que no teman sacarlas al mercado de alquiler".

Díez ha participado en el Foro sobre Vivienda junto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el delegado de la Junta en Segovia, José Luis Sanz Merino y el alcalde de la ciudad, José Mazarías.

En el encuentro, celebrado en la sede del PP de Segovia han estado presentes la presidenta del partido en Segovia, Paloma Sanz y numerosos alcaldes de la provincia y concejales de la ciudad y de diferentes poblaciones segovianas.

El responsable nacional popular de Vivienda ha asegurado que "hoy, acceder a una vivienda en Segovia, en Castilla y León y en toda España es mucho más difícil que antes de que Sánchez llegara al gobierno". Para Díez hay "otra forma de gobernar, con todo un conjunto de propuestas que facilitan el acceso a la vivienda, y que haya más oferta".

Según Díez, España necesita más oferta de vivienda. "Y en lugar de proporcionar más vivienda o facilitar el acceso a una vivienda, encontramos un gobierno nacional de Sánchez que hace una Ley de Vivienda que hace exactamente lo contrario: desincentiva que salga oferta de vivienda, limita los precios de alquiler de forma que cualquier propietario que quiere poner su vivienda en alquiler tiene miedo a poner la vivienda en alquiler y, con ello, hay menos oferta y suben los precios", ha añadido.

Díez ha señalado también que "no se promueve vivienda nueva, no hay desarrollos urbanísticos que permitan hacer más viviendas y, por la extrema debilidad del gobierno de Sánchez, la ley de suelo que podía facilitar que hubiera más promoción de vivienda se retira del Congreso porque sus socios no están de acuerdo".

Por su parte, Suárez-Quiñones ha definido a la región como "el mejor banco de pruebas para comprobar que ese programa de viviendas que ha publicado el Partido Popular hace muchos meses, tiene una aplicación práctica en las comunidades donde gobierna".

Quiñones ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León "trata de promover la vivienda a favor de los jóvenes, al medio rural y la rehabilitación, la regeneración de viviendas para cumplir con criterios europeos de calidad, sostenibilidad y eficiencia energética".

El dirigente ha resumido la gestión de vivienda en Castilla y León con las líneas de alquiler de vivienda para jóvenes en régimen de 'co-housing' (alquiler durante unos años, en edificios propiedad de la Junta, en los que se alquila apartamento y se comparten espacios comunes), facilidades de acceso a vivienda construida en el medio rural, con bonificaciones y ayudas de hasta el 20 por ciento del precio; desgravaciones fiscales en la compra de vivienda libre, entre otros.

El consejero ha anunciado "política reales, políticas de verdad, con seguridad jurídica en el mercado, con una inversión en vivienda, en esta legislatura, de 718 millones de euros en Castilla y León".

Para finalizar, el secretario nacional de Vivienda del PP ha definido los tres modelos de oferta de vivienda: la del libre mercado, la protegida y la vivienda social, "en la que la Administración debe volcarse en la ayuda a ciudadanos que tienen serias dificultades, por su vulnerabilidad y aquí la Administración debe tener un papel, mucho más protagonista".

Pero, para Díez, la cuestión para evitar que los propietarios se deriven exclusivamente al alquiler vacacional o eviten poner su vivienda en el mercado de alquiler "es dar seguridad jurídica al propietario y a quien busca poder vivir de alquiler".

José Ramón Díez ha rematado su argumento definiendo el modelo del PP en la gestión de vivienda como "un modelo mucho más sencillo, que funciona mejor y que respeta la libertad de los ciudadanos de elegir cómo quieren vivir".