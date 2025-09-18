PP presentará una batería de preguntas al Gobierno como "martillo pilón" para mejorar tiempos de tren de Ávila a Madrid

Los diputados nacionales por la provincia de Ávila, Héctor Palencia y Patricia Rodríguez, se reúnen con el Comité de Empresa de ADIF en Ávila - EUROPA PRESS

ÁVILA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado la presentación de una batería de preguntas al Gobierno que pretenden servir de "martillo pilón" para la mejora de los tiempos del ferrocarril de Ávila a Madrid.

Así lo han anunciado los diputados 'populares' Héctor Palencia y Patricia Rodríguez tras la reunión mantenida este jueves con el Comité de Empresa de Adif en Ávila.

Con estas preguntas pretenden para arrojar luz sobre los problemas de las infraestructuras ferroviarias y sus tiempos y del transporte de la provincia.

Los 'populares' han adelantado que van a exigir el cronograma con el detalle de cuándo y cuáles serán las once limitaciones temporales de velocidad que el Ministerio ha asegurado que va a suprimir antes de que acabe 2025 con el objetivo de reducir los tiempos de viaje en casi diez minutos en sentido Madrid y seis en sentido Ávila.

"Queremos pedir el cronograma de cuándo y cuáles, porque es muy fácil decir once, pero no se identifica ni cuándo ni cuáles", han señalado los diputados, que han asegurado que, a juicio de los representantes sindicales, ese compromiso es imposible de cumplir antes de final de año.

Por ello, el PP ha avanzado que interpelará también sobre cómo se ha hecho el cálculo de esos ahorros de tiempo, al considerar que "se han hinchado los trayectos en los últimos años para evitar las compensaciones a los pasajeros por incumplimiento de puntualidad".

Héctor Palencia ha remarcado que su grupo va a ejercer de "martillo pilón" del ministro de Transportes, Óscar Puente, "para que el tiempo del tren entre Ávila y Madrid mejore".

En esta línea, ha explicado que el Gobierno ha contestado a las preguntas previas del PP "con afirmaciones difícilmente creíbles", al comprometerse a suprimir once de las 16 limitaciones detectadas en el trazado Ávila-Madrid cuando, según sus cálculos, como mucho podrían resolverse tres antes de que acabe 2025.

FALTA DE CLARIDAD

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Adif en Ávila, Félix Huete, ha asegurado que la contestación ministerial "no ha quedado nada clara y no se explica suficientemente" y ha advertido de que "ahora mismo se está actuando solo sobre tres limitaciones, no sobre once".

Además, ha señalado que eliminar las restricciones con el presupuesto disponible "sería una nimiedad" si existiera voluntad política, pero ha lamentado que "desde 2018 siguen apareciendo nuevas limitaciones porque no se está invirtiendo en la red convencional como se debería".

En la reunión también se ha abordado la ausencia de un representante de Adif en la estación de Ávila, una circunstancia que ha generado "un caos durante diez días" en los incendios de este verano, según Huete, al carecer de un supervisor comercial que atendiera a los viajeros.

El dirigente sindical ha recalcado que Ávila es la única provincia de Castilla y León sin esta figura y ha reclamado que se restituya "cuanto antes".

Héctor Palencia ha hecho suyas estas demandas y ha recordado que "cuando hay una incidencia, la atención a los pasajeros debe ser la adecuada, es decir, que se les trate con humanidad" y ha reiterado que el PP seguirá "preguntando y volviendo a preguntar para que no se empeoren los tiempos de viaje y, al menos, se cumpla lo que el propio Ministerio ha prometido".